A petición de sus fans, Eduin Caz cambia de look 

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días que Eduin Caz dejo en claro lo que sus fanáticos significan para él, luego de que compartiera con ellos que tenía pensado cambiar de apariencia y lucir algo nuevo como dejarse crecer el bigote, pero primero quería conocer la opinión de sus seguidores.

A través de sis historias de Instagram, el vocalista de Grupo Firme explicó que quería lucir diferente con algo que ninguno de ellos está acostumbrado, ya que siempre aparece sin vello facial, todo parece indicar que es una decisión radical tras salir del hospital.

Caz mostró que su bigote ya estaba creciendo, lo que llamó la atención de algunos usuarios que expresaron que prefieren verlo igual que siempre, con la idea de que así logró conquistarlos con su apariencia siempre rasurada, pero al parecer él tenía otros planes al querer verse diferente este nuevo año.

Familia, tengo una pregunta muy importante que hacerles ¿Me dejo el bigote o me lo quito? No me lo he quitado por huevonada, pero ustedes dicen”, comentó el cantante.