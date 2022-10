¿A la Chilindrina no le gusta que la imiten personas "negras"?

MÉXICO.- Sin duda, María Antonieta de las Nieves tiene una gran trayectoria artística, pero por lo que más la recuerda el público es por su entrañable papel de “La Chilindrina” que interpretó originalmente en El Chavo del 8.

Aunque tiene varios proyectos en puerta, recientemente ha causado polémica por sus declaraciones a la prensa.

María Antonieta defendió que las ganancias que ha tenido son gracias a su arduo trabajo. “Nunca nos hubiéramos hecho ricos si no nos hubiéramos matado trabajando muchísimo, si nos hubiéramos quedado acostados en nuestra casa, y cuidando que pasaran el programa, pues viviríamos en una colonia proletaria ¿verdad?”, dijo.

También defendió a Carlos Villagrán por las críticas que ha recibido al seguir haciendo su personaje de “Kiko” a pesar de su avanzada edad. Señaló que ella procura cuidar su físico para poder seguir haciendo a “La Chilindrina”.

Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar fue su opinión sobre los imitadores de su personaje que la hacen “quedar mal”.

“Imagínate que una Chilindrina se está presentando con cerveza en mano, y además es un chico que no es chica, es un chico que se cree la Chilindrina, no, no, está fatal… Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra, no tengo nada en contra de los negros…”, dijo.