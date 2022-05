A sus 72 años María Antonieta de las Nieves busca pareja: "viudo o divorciado"

MÉXICO.- En 2019 María Antonieta de la Nieves sufrió la pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años. Tras el fallecimiento del señor Fernández, la actriz ha vivido momentos muy difíciles, especialmente al tener que atravesar la pandemia sola.

A sus 72 años, la actriz que dio vida a La Chilindrina no descarta volver a enamorarse, pues admite que le gustaría tener compañía, aunque reconoce que nunca superará la muerte de su esposo. Así lo comentó en una entrevista para la revista TVyNovelas, donde compartió un poco de su vida personal en estos momentos.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, comentó la comediante cuando le preguntaron por su vida amorosa.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada... Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia; desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo sólo uno, que me salió muy bueno... Me duró 48 años, pero tengo esa ventaja: que no estoy muy usada”, agregó.

¿Cómo vivió la pérdida de su esposo?

Así mismo, habló de lo difícil que fue para ella enfrentar la muerte de su esposo y reveló que después de esto pasó por una depresión severa que incluso le afectó físicamente.

“Por supuesto (que lo extraño). Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo; decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente”, contó.

“Fue un año que se me pasó rápido porque no me di cuenta de nada; pero al siguiente año dije ‘¡Dios mío! ¿Pero quién es este esqueleto que estoy viendo en el espejo?’ Había perdido 10 kilos que, afortunadamente, en el último viaje me los encontré”, comentó.