A Pepe Aguilar le "vale gorro" ser controversial

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Aguilar siempre alza la voz cuando no está de acuerdo con algo, y recientemente hasta les mandó una “mentada” a sus haters, pues se había rumorado que los Aguilar no llenarían la Plaza de Toros con su “Jaripeo sin fronteras”.

Pepe se encuentra muy activo, pues es productor de sus álbumes y de los de sus hijos, quienes forman parte de su compañía discográfica.

“Cada año hay que producir mínimo 50 canciones”, indicó a AP. “Yo estoy encima de todos los proyectos... Toda la música de Ángela, toda absolutamente toda, la he hecho yo hasta el momento, los últimos 12 discos míos los he hecho yo”.

A pesar del trabajo inteso de la familia Aguilar, esta no ha estado exenta de polémicas, en especial desde que Ángela comparte su vida en redes sociales, donde ha recibido muchas críticas por sus declaraciones, pues la tachan de presumida.

Le “vale gorro”

Recientemente, el cantante habló sobre la imagen de padre protector que se la ha atribuido, pero aseguró que simplemente a veces le gusta ser controversial, no solo con los detractores de su hija Ángela, sino con quien sea, pues le parece divertido.

“Cada quien se hace las ideas que quiere”, señaló.

“De repente creen que ya conocen todo con un tuit o con un post. Para nada, no soy protector, simplemente sea Ángela o sea quien sea, me gusta de repente ser controversial y decir lo que pienso y me vale gorro, yo me divierto”.

Pepe Aguilar continuará de gira con “Jaripeo Sin Fronteras” y su “Pepe Aguilar Tour” con presentaciones en México, incluyendo Guadalajara y Monterrey, en abril y mayo. Tras esto llegará a Estados Unidos de julio a diciembre con presentaciones en Nueva York, Los Angeles, Las Vegas, Chicago y otras ciudades.