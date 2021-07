A Juanes se le sube la bilirrubina

Tijuana, BC.- “¡Ay! me sube la bilirrubina / Cuando te miro y no me miras” suena en la voz de Juanes, el colombiano que le da su estilo al exitoso tema de Juan Luis Guerra.

Pero no sólo lo interpreta, sino que en asociación con Facebook, lanza el video que forma parte de su más reciente material “Origen”.

A través de esta nueva interpretación del clásico, Juanes rinde tributo al dominicano quien diera a conocer esta canción en 1990.

Esta versión del video lo dirigió NAVS, quien además ha estado detrás del arte y diseño de su nuevo material.

El video fue grabado en Miami con la banda original del cantante inspirándose en algunos de los más icónicos videos de The Beatles.