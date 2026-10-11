Stanley Kubrick quedó tan impresionado con esta película que la llamó “la más terrorífica que había visto jamás”

Desaparecida (1988), dirigida por George Sluizer, fue considerada por Stanley Kubrick como una de las experiencias cinematográficas más aterradoras de su vida.

Dirigida por George Sluizer en 1988, Desaparecida cuenta la búsqueda desesperada de un hombre cuya pareja se esfuma durante un viaje por Francia. Su historia perturbó al creador de El resplandor.

Stanley Kubrick, director de El resplandor y 2001: Odisea del espacio, encontró en un thriller psicológico europeo una de las experiencias más aterradoras de su vida.

Se trataba de Desaparecida (Spoorloos), producción de 1988 dirigida por George Sluizer.

La historia gira alrededor de una mujer que desaparece misteriosamente durante un viaje.

Kubrick quedó tan impresionado que llamó directamente a Sluizer para hablar sobre la película.

Lo que Kubrick le dijo a Sluizer

El realizador neerlandés contó la anécdota en una entrevista de 2014 para The Criterion Collection.

Kubrick le aseguró que era la película más aterradora que había visto .

. Sluizer le preguntó cómo podía pensar eso después de haber dirigido El resplandor .

. Kubrick respondió que su propia obra le parecía menos aterradora en comparación.

¿Por qué es tan perturbadora?

Desaparecida no necesita criaturas sobrenaturales, hoteles embrujados ni grandes efectos especiales.

Su recurso principal es una situación cotidiana que se vuelve pesadilla .

. La desaparición de una persona sin explicación.

El mal no es fantástico: surge de comportamientos humanos aparentemente ordinarios.

¿De qué trata la película?

La historia sigue a Rex y Saskia, una pareja neerlandesa de vacaciones por Francia.

Se detienen en una estación de servicio.

Saskia entra a comprar bebidas y nunca regresa .

. Rex la busca desesperadamente, pero no encuentra ninguna pista.

La desaparición consume su vida durante años.

Tres años después:

Empieza a recibir mensajes de alguien que asegura conocer el destino de Saskia.

Esa persona está directamente relacionada con lo ocurrido.

La pregunta central: ¿hasta dónde llegaría alguien para saber qué le pasó a quien ama?

El reparto principal

Gene Bervoets como Rex.

como Rex. Johanna ter Steege como Saskia.

como Saskia. Bernard-Pierre Donnadieu como Raymond Lemorne.

La cinta adapta la novela El huevo de oro (Het Gouden Ei), publicada en 1984 por Tim Krabbé.

La construcción del suspenso

Una de las decisiones más inquietantes es cómo presenta al mal.

El espectador no solo acompaña a Rex en su búsqueda.

También conoce la vida y el comportamiento de Raymond , el responsable.

, el responsable. La tensión crece incluso cuando la película revela información clave.

El crítico Roger Ebert destacó esto en su reseña de enero de 1991:

La película mantiene el interés mientras aparentemente da muchas respuestas.

Para Kubrick, esa forma de narrar resultó particularmente perturbadora.

¿Cuántas veces la vio Kubrick?

Sluizer estimó que Kubrick la había visto unas diez veces .

. Un artículo del British Film Institute menciona tres visionados .

menciona . Ambas fuentes coinciden en su profunda admiración por el filme.

La comparación con “El resplandor”

Terror sobrenatural Terror psicológico Hotel embrujado Estación de servicio Deterioro psicológico Desaparición sin explicación Amenaza fantástica Amenaza humana y cotidiana

El resplandor es una referencia del terror por su atmósfera sobrenatural.

es una referencia del terror por su atmósfera sobrenatural. Desaparecida construye el miedo desde una posibilidad reconocible .

construye el miedo desde . Alguien puede desaparecer y dejar a sus seres queridos en una incertidumbre sin final.

Una tradición de terror psicológico

Desaparecida pertenece a una tradición donde la amenaza surge de comportamientos humanos ordinarios.

Otras producciones como Censor (2021) también exploran el miedo desde la mente y el trauma.

(2021) también exploran el miedo desde la mente y el trauma. El terror no siempre necesita mostrar algo monstruoso.

La versión estadounidense

El impacto de la original llevó a Hollywood a hacer una adaptación en 1993.

Curiosamente, George Sluizer volvió a dirigirla .

. Título: The Vanishing .

. Reparto: Jeff Bridges, Kiefer Sutherland y Sandra Bullock.

Diferencias:

Conservó la premisa central.

Introdujo cambios importantes, sobre todo en el desenlace .

. Recibió una acogida crítica menos favorable que la original.

La versión europea mantiene su prestigio por:

Su tensión narrativa.

El tratamiento de sus personajes.

Su manera de explorar la necesidad humana de conocer la verdad.

Los datos de “Desaparecida”

Título original: Spoorloos (The Vanishing).

Spoorloos (The Vanishing). Estreno: 27 de octubre de 1988 en Países Bajos.

27 de octubre de 1988 en Países Bajos. Director: George Sluizer.

George Sluizer. Duración: 106 minutos.

106 minutos. Origen: Coproducción de Países Bajos y Francia.

Coproducción de Países Bajos y Francia. Adaptación: El huevo de oro , novela de Tim Krabbé publicada en 1984.

, novela de Tim Krabbé publicada en 1984. Versión estadounidense: The Vanishing (1993), también dirigida por Sluizer.

Más de tres décadas después de su estreno, Desaparecida sigue siendo una muestra de que el terror cinematográfico no siempre necesita mostrar algo monstruoso.