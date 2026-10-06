Reemplazan a la actriz china Zheng Shuang con inteligencia artificial tras haber sido borrada de sus series por un escándalo de maternidad subrogada y evasión fiscal

Un televisor muestra el reemplazo facial digital con inteligencia artificial del rostro de la actriz china Zheng Shuang en una escena de televisión. | Imagen generada con IA

La plataforma YOUKU reeditó el drama “Love O2O” sustituyendo cuadro por cuadro la apariencia de la intérprete por el rostro de Wang Zhuoyue.

CHINA.- La industria del entretenimiento en China comenzó a implementar tecnología de intercambio facial con inteligencia artificial (deepfake) para reemitir producciones de televisión bloqueadas por escándalos de sus protagonistas. El 24 de septiembre de 2026, la plataforma de streaming YOUKU relanzó la comedia romántica “Love O2O” bajo el nuevo título “A Smile Is All It Takes”, sustituyendo digitalmente el rostro de la actriz Zheng Shuang por la apariencia de la intérprete Wang Zhuoyue.

La medida busca recuperar los ingresos de contenidos eliminados del catálogo digital tras la “cancelación” de la artista, manteniendo intactas las actuaciones del resto del elenco y actualizando la calidad de la imagen a resolución 4K.

A Youku substituiu o rosto da Zheng Shuang pela atriz #WangZhuyue com IA e colocou #LoveO2O de volta ao ar na sua plataforma chinesa com o novo nome chinês 一笑倾城'. O drama, que recebia milhões de visualizações por ano, foi retirado da plataforma em 2021 após ZS ser banida do… pic.twitter.com/qQxP62qtDB — Yang Yang Brasil (@yangyangbr) September 24, 2026

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¿Por qué “cancelaron” a Zheng Shuang de los medios de comunicación?

Zheng Shuang se consolidó en 2016 como una de las celebridades más rentables de la televisión china tras protagonizar “Love O2O”, producción que acumuló más de 28 mil millones de visualizaciones históricas. Sin embargo, su carrera concluyó en 2021 tras dos controversias públicas consecutivas.

En enero de 2021, su expareja, el productor Zhang Heng, reveló que la actriz había recurrido a la maternidad subrogada en EEUU para tener dos hijos y difundió audios donde la familia de Zheng evaluaba abandonar a los recién nacidos o darlos en adopción. La práctica de la subrogación está prohibida para instituciones médicas en China por el Ministerio de Salud, lo que generó el rechazo de la opinión pública y la condena de la Televisión Central de China (CCTV).

Posteriormente, en abril del mismo año, las autoridades tributarias iniciaron una investigación por evasión fiscal masiva. La Oficina de Impuestos de Shanghái detectó el uso de contratos dobles para ocultar ingresos por 24.6 millones de dólares en la serie “A Chinese Ghost Story”, imponiéndole una sanción superior a los 46 millones de dólares.

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¿Cómo funciona la sustitución digital del rostro con IA?

Ante las faltas cometidas, la Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA) catalogó a Zheng como “artista de mala conducta” y ordenó la retirada inmediata de todas sus producciones de las plataformas digitales. El veto causó severas pérdidas económicas a las empresas productoras y difusoras.

Para evitar los costos de volver a filmar la serie con un nuevo elenco, la plataforma optó por escanear y reemplazar cuadro por cuadro la fisonomía de la actriz original. Tras este procedimiento, la producción editada se posicionó en el quinto lugar de audiencia dentro de la aplicación de YOUKU en su primer día de reestreno, marcando un antecedente comercial e industrial en la gestión de contenidos bloqueados cuyos costos de edición digital oscilan en miles de dólares por minuto.