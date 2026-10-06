De pelearse con Ricardo Salinas Pliego, a la posibilidad de ganar un premio Óscar por la película Digger: Sabina Berman.

La escritora mexicana desarrolló durante casi una década la historia ambiental que terminó convertida en la nueva película de Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise; su guion aparece en previsiones externas de premios, pero la Academia anunciará a sus nominados hasta enero de 2027.

Sabina Berman pasó de protagonizar disputas públicas con Ricardo Salinas Pliego a compartir los créditos de una de las producciones mexicanas de mayor perfil internacional de 2026. La dramaturga y guionista es una de las autoras de Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, encabezada por Tom Cruise y estrenada internacionalmente a finales de septiembre y principios de octubre.

Los créditos oficiales de Warner Bros. colocan a Berman en el guion junto con Iñárritu y los ganadores del Oscar Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. La historia original, en tanto, está acreditada a Berman, Iñárritu y el dramaturgo Jez Butterworth.

La participación de la mexicana también había sido documentada antes del estreno: Infobae reportó que Berman formaba parte del equipo creativo de la producción y destacó su participación en el proyecto encabezado por Iñárritu y Cruise.

Te puede interesar: González Iñárritu y Sabina Berman escriben “Digger”, comedia protagonizada por Tom Cruise

La historia de Digger comenzó casi una década antes

El salto a una superproducción protagonizada por Tom Cruise no ocurrió de un momento a otro. Berman contó a AP que el proceso creativo comenzó casi una década atrás en Los Ángeles, impulsado por su preocupación ante los efectos del cambio climático.

La investigación incluso llevó a Berman, Iñárritu y al director de fotografía Emmanuel “Chivo” Lubezki a viajar en barco por el Ártico. La escritora explicó que buscaban observar directamente el deterioro ambiental que serviría como una de las bases temáticas de la película.

El resultado fue una sátira en la que Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate extremadamente poderoso que intenta convencer al mundo de que puede salvar a la humanidad del desastre que él mismo contribuyó a provocar. Warner Bros. describe al protagonista como “el hombre más poderoso del mundo” y presenta la cinta como una historia sobre las consecuencias de sus propias decisiones.

Berman resumió el tipo de personaje que tenían en mente al señalar que Digger “tiene que ver con esos personajes del imperio poderosísimos”. La película utiliza así la figura del empresario petrolero para construir una sátira sobre poder, discurso público, tecnología y crisis ambiental.

Los enfrentamientos de Sabina Berman con Ricardo Salinas Pliego

Años antes del estreno de Digger, buena parte de la exposición pública de Berman en México estuvo marcada también por sus desacuerdos con Ricardo Salinas Pliego, para cuya televisora había trabajado.

Uno de los episodios más notorios ocurrió el 5 de octubre de 2022. Una conversación en Twitter —ahora X— derivó en una confrontación después de que Berman dijera que nunca había comprado en Elektra. Salinas Pliego respondió con insultos, la llamó “muerta de hambre” y recordó el dinero que, según él, la comunicadora había cobrado durante su etapa en TV Azteca. Berman respondió acusándolo de cobrar intereses excesivos a clientes de Elektra.

La relación laboral tuvo además otra vertiente. Ese mismo mes de 2022, Berman informó que había demandado a Grupo Salinas por lo que calificó como un despido injustificado ocurrido durante la pandemia. La escritora sostuvo que trabajó durante 14 años para TV Azteca y que el rompimiento ocurrió después de negarse a realizar su programa presencialmente durante la emergencia sanitaria. Esa era la versión planteada por Berman dentro de su reclamación laboral.

Sabina Berman demanda a Grupo Salinas y exige indemnización tras despido en pandemia

El antecedente con Salinas Pliego ofrece un contraste llamativo con el momento actual, pero no explica por sí solo la carrera de Berman. La mexicana cuenta con una trayectoria previa como dramaturga, periodista y guionista, con obras como Entre Pancho Villa y una mujer desnuda y Feliz nuevo siglo, Doktor Freud, además de trabajos cinematográficos anteriores.

¿Sabina Berman puede ganar un Oscar por Digger?

Por ahora, hablar de un Oscar para Berman requiere una precisión importante: no existe todavía una nominación oficial.

Las reglas de la Academia para los 99 premios Oscar establecen que un guion debe tener un crédito explícito reconocido en la película y que se debe presentar el libreto final para poder ser considerado en las categorías de escritura. Posteriormente, los integrantes de la rama de guionistas votan para elegir los cinco trabajos nominados.

Berman sí aparece en el crédito oficial de guion de Digger. Además, la película ha figurado en previsiones independientes y mercados de predicción relacionados con Mejor Guion Original, junto a los nombres de Iñárritu, Dinelaris, Giacobone y Berman. Esos indicadores muestran que existe conversación alrededor de la película durante la temporada de premios, pero no equivalen a una selección de la Academia ni permiten afirmar que vaya a ganar.

La fecha decisiva llegará el 21 de enero de 2027, cuando la Academia tiene previsto anunciar las nominaciones. La ceremonia de los 99 premios Oscar será el 14 de marzo de 2027.

En otras palabras, Berman ha llegado con Digger a un escenario que hace cuatro años parecía muy distante de sus enfrentamientos en redes sociales: una producción internacional dirigida por Iñárritu, fotografiada por Emmanuel Lubezki y protagonizada por una de las figuras más reconocibles de Hollywood. El siguiente paso, en materia de premios, dependerá de las decisiones formales de la Academia y no de los pronósticos previos.

Te puede interesar: Tom Cruise luce irreconocible en el primer tráiler de Digger, la nueva película de Iñárritu