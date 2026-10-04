La Casa de los Famosos México 2026: ¿a qué hora y dónde ver la gran final?

Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz disputan el triunfo de La Casa de los Famosos México 2026.

Este domingo 4 de octubre se conocerá al ganador de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México; aquí te decimos a qué hora comienza y dónde verla en vivo.

Después de más de dos meses de estrategias, nominaciones, alianzas, polémicas y eliminaciones, La Casa de los Famosos México 2026 llega este domingo a su gran final.

Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz son los cinco habitantes que permanecen en competencia y que buscan convertirse en el ganador de la cuarta temporada.

¿A qué hora empieza la final de La Casa de los Famosos México?

La última noche del reality tendrá una programación especial este domingo 4 de octubre.

La pregala comenzará a las 7:45 de la noche a través de ViX, mientras que la gala principal arrancará a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX.

La transmisión tendrá una duración aproximada de tres horas y será durante esta gala cuando se conozca el orden en el que terminarán los cinco finalistas y, finalmente, quién se queda con el primer lugar.

Al terminar la gala, la postgala comenzará alrededor de las 11:30 de la noche por ViX, con las reacciones y los detalles del cierre de temporada.

¿Dónde ver EN VIVO la gran final?

La final podrá seguirse por diferentes opciones:

Las Estrellas: la gala principal comienza a las 8:30 p.m.

la gala principal comienza a las ViX: podrás seguir la transmisión y la programación especial de la final.

podrás seguir la transmisión y la programación especial de la final. Sitio oficial de Las Estrellas: también existe la opción de seguir la señal en vivo con las condiciones de acceso correspondientes.

¿Quiénes son los finalistas?

Los cinco habitantes que llegaron a la última noche de competencia son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Memo Schutz

El público será el encargado de definir al ganador mediante sus votos.

¿Cuál es el premio para el ganador?

El participante que termine en primer lugar recibirá un premio de 4 millones de pesos, cantidad que está en juego durante esta última gala.

Así que, si quieres saber quién se convertirá en el nuevo ganador de La Casa de los Famosos México, la cita es este domingo 4 de octubre a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX.