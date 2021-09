Gana el Emmy "The Queen's Gambit" por mejor miniserie

Los Ángeles, EE.UU.- "The Queen's Gambit" recibió el Emmy este domingo como la mejor miniserie en la 73 edición de la gala, que se celebró en Los Ángeles (EE.UU.).



Debido al enorme nivel demostrado por todas las ficciones candidatas, la Academia de la Televisión decidió alterar el orden tradicional y entregó el Emmy a la mejor miniserie (ficción de una sola temporada) en último lugar, ya que la batalla más interesante se libraba entre el fenómeno de HBO, "Mare of Easttown", y el de Netflix, "The Queen"s Gambit".



El premio fue finalmente para la última, una serie que tuvo un discreto estreno hace casi un año pero que gracias al boca a boca y a las excelentes reseñas terminó causando un gran impacto internacional, batiendo todos los récords de audiencias de Netflix.



"Hay algo que los algoritmos no pueden predecir, y es el poder del boca a boca", dijeron sobre el escenario Scott Frank y Allan Scott, los dos creadores del formato.

Su protagonista Anya Taylor-Joy





"The Queen's Gambit" narra la historia de Beth Harmon, inspirada en la novela de Walter Trevis "The Queen's Gambit" (1983) sobre una joven huérfana que se erige como campeona mundial del ajedrez,



Durante su emisión, y tiempo después, la serie trascendió la pequeña pantalla al inspirar un renovado interés en el juego del ajedrez, ya que las ventas de manuales de juego, tableros y otros accesorios se dispararon obligando a algunos fabricantes a aumentar la producción en plena cuarentena por el coronavirus.



A pesar del premio, su protagonista Anya Taylor-Joy, quien cuenta con triple nacionalidad argentina, británica y estadounidense, no repitió la victoria de los Globos de Oro por su papel protagonista y el Emmy a la mejor actriz de una serie limitada fue para Kate Winslet por "Mare of Easttown".



Precisamente "Mare of Easttown", de HBO, y "Wandavision", de Disney+, eran las otras dos grandes favoritas de la noche, pero finalmente Netflix retuvo su reinado en el apartado de las miniseries, la nueva categoría estrella de la televisión.