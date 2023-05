Christian Nodal estrena video de su nueva canción Cazzualidades

Hermosillo, Sonora. - Christian Nodal está disfrutando de un gran éxito, tanto a nivel profesional como personal. Recientemente, logró agotar todas las entradas de su concierto en Madrid, que se llevó a cabo en el prestigioso WiZink Center, el segundo recinto más destacado de Europa y el quinto a nivel mundial, según la revista Pollstar. En este escenario, Nodal marcó un nuevo récord de ventas para cualquier artista mexicano que haya actuado allí. Además, prometió regresar en 2024.

En cuanto a su vida personal, el cantante luce profundamente enamorado de la rapera Cazzu, con quien está esperando el nacimiento de su primer hijo.

Actualmente se sabe que el artista está a punto de lanzar tres nuevos sencillos, uno de los cuales está dedicado a Cazzu, quien también aparecerá en el video musical. Esta canción es un homenaje a su amor, el cual se ha fortalecido a lo largo de un año de relación.

"Cazzualidades" estrena video musical

Poco antes del estreno, el video fue cargado en YouTube, acompañado de una cuenta regresiva. Como un emocionante adelanto, la imagen de portada presentaba a Nodal y Cazzu cara a cara. Miles de fanáticos comentaron durante horas, llenos de ansias por el lanzamiento.

Finalmente, esta tarde se lanzó el tan esperado video musical, dirigido por Fernando Lugo. Al momento de su estreno, logró acumular más de 13,000 visualizaciones; sin embargo, las cifras continúan en aumento. Al principio del clip, podemos ver al artista disfrutando de una copa de licor mientras entona un himno dedicado a su amor por Cazzu. A medida que avanza, los vemos juntos en diversos escenarios, compartiendo momentos especiales y recreando una atmósfera íntima y muy seductora.

En la mayoría de los comentarios, los usuarios han compartido su admiración por la calidad tanto visual como musical, la belleza de la letra y el evidente amor que ambos comparten. También destacan la belleza de la rapera, a quien pudimos ver con diferentes atuendos a lo largo del clip.

 

Letra de la canción

Una noche de pasión

Lleva una vida de deseos

Puede que no sea Romeo

Pero a mi Julieta quiero

Desde esa noche yo

Siempre la encuentro en mis sueños

Lo triste es cuando despierto

Y sólo está en mi pensamiento

No, no miento cuando digo

Que contigo lo vivido ha sido

Como un paraíso hecho en piel

Desde lejos es testigo

El reloj que tanto miro

Porque no veo la hora

Pa’ volver

Y hablar de amor

Solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios

Fernet, más calientes que el sol

Pa’ hablar de amor

Pa’ hablar de vos

Cuéntame tus secretos

Sé qué hacer con eso Amarte mejor

Dime, ¿quién eres? ¿Y por qué paras el tiempo?

De mí, ¿qué quieres? Que yo te lo doy contento

Y si me arrepiento, tranqui Te cuento

Los que aman de verdad, nunca terminan perdiendo

Si estoy sonriendo es por tu culpa

Quiero bailarte al ritmo de una cumbia

A Cazzu tú eres lo que buscaba

Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba

Dime si te ha pasado

Que así tan de repente

Alguien se mete en tu mente

Y ya no quiere salir

Así me pasó contigo

Pero tú bajaste al pecho

Sin razón y sin derecho

Pero me gustas ahí

Pa’ hablar de amor

Solos tú y yo

Con la luz de la luna en los labios

Fernet, más calientes que el sol

Pa’ hablar de amor

Pa’ hablar de vos

Cuéntame tus secretos

Sé que hacer con eso Amarte mejor

Pa’ hablar de amor y casualidades



Tal vez te interese: Presume Cazzu su a embarazo y Nodal le manda piropos