Christian Nodal brinda detalles de su vida en Argentina

Ciudad de México.- Christian Nodal sigue disfrutando de su vida personal después de anunciar que se convertiría en padre, y ahora comparte cómo es su estadía en Argentina, lugar donde se mudó con su pareja Cazzu.

En entrevista para Sale el Sol, el cantante reveló que se encuentra mejor que nunca, ya que vive rústicamente en el país sudamericano.

Vivo en el campo en Argentina, te puedo hacer un asado allá, cuidado, ya me están enseñando a cocinar”

Dijo el sonorense con una gran sonrisa.

Pasa desapercibido

De igual forma, Christian remarcó que agradece ser una persona común ahí, puesto que pasa por desapercibido y nadie lo reconoce.

“Vivo en el campo y es muy precioso porque de verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ves el paisaje, profundizas muchas cosas”, contó al respecto.

Por otro lado, mencionó sentirse listo para su nueva faceta como padre. “Claro, claro vienen de la mano, ¿no? Pero en realidad yo me estoy preparando para que ese bebé llegue con mucho amor y que de parte de su papá reciba toda la energía bonita y que sea un ser humano precioso’, comentó.

Sin boda

Conjuntamente, el intérprete de música regional mexicana manifestó que siempre fue su deseo convertirse en padre a temprana edad.

“De hecho siempre quise ser papá a los 24 años, desde chiquito siempre pensé que sería una buena edad para serlo, lo decretamos y pasó”, expuso al respecto.

Finalmente, Christian descartó tener planes de boda con la rapera argentina en este momento.

“No sé, la verdad que por lo pronto no, estamos tranquilos así, y la verdad tenemos una relación muy preciosa y creo que va desde ahí, si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices y decididos”, concluyó.