Christian Nodal reflexiona sobre su debut como padre

Ciudad de México.- Christian Nodal se encuentra a pocos meses de convertirse en padre, y aunque no ha anunciado el sexo de su bebé, nuevamente ha dejado entrever que podría ser niña.

Durante una entrevista con Andrea Escalona para el programa Hoy, le cuestionó si ya había compuesto una canción para su ‘mijita’, a lo que el cantante respondió.

No, no, no, yo creo que eso va a llegar en algún momento, yo sí siento que igual me inspira un montón, no solo para componer, sino en otras cosas, a ser… bueno, es que tú también ya estás viviendo esa experiencia, donde dejas de lado muchísimas cosas y priorizas las más importantes para que crezca con mucho amor y que tenga una vida bonita, que sea un buen ser humano, y que la disfrute y que sea feliz”

¿Cómo se ve como papá?

Al respecto de cómo se ve en su labor como papá, el intérprete de “De los besos que te di” abrió su corazón y dentro de su declaración no ocultó que puede ser una niña su primogénita.

“Yo no quiero pasarle ninguno de mis traumas, ni de mis faltas, ni nada de eso, yo nada más quiero que sea un bebé con mucho amor, no creo que vaya a ser celoso, creo que también ayuda que la mamá es un gran ser humano y entre los dos creo que vamos a encontrar ese balance […] creo que va a ser una bebé muy feliz”, expresó.

Sobre si ha sentido antojos en estas semanas de embarazo de la rapera argentina Cazzu, Nodal contó: “Mareos, pero al inicio, al inicio me pasaba que llegaba a ciertos lugares y empezaban los aromas y sí me daban un poco de náuseas, pero eran más los mareos, yo me empecé a asustar y hasta fui a checarme al médico y todo y (después me dicen) ‘estás embarazado’”.

Considera tatuaje sobre su bebé

Tras revelar que recibió la noticia de su próxima paternidad en Japón, finalmente, Christian dijo que continúa con su proceso de borrarse los tatuajes del rostro y desveló que no descarta hacerse un dibujo en su cuerpo en honor de su bebé.

“Bien, es muy doloroso, pero bien, me queda un mes para volver a ser la próxima sesión, son como 6 o 9 sesiones, por eso yo también me desespero, porque ya quiero que se vayan ahí borrando. “Claro, sí, sí, sí (me voy a hacer uno en su honor), ya sé qué va a ser”, expuso al respecto.