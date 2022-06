Se desploma S&P y entra a mercado bajista; hay temores de recesión en EU

NUEVA YORK.-Las acciones en Estados Unidos cayeron el lunes, y el S&P 500 confirmó que está en un mercado bajista, mientras aumentan los temores de que las esperadas alzas agresivas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal empujen a la economía a una recesión.

El referencial S&P ha caído durante cuatro días seguidos, con un retroceso de más del 20% desde su máximo récord más reciente para confirmar que comenzó un mercado bajista el 3 de enero, según una definición comúnmente utilizada.

Todos los principales sectores del S&P bajaron considerablemente, con solo unos 10 componentes del S&P 500 en territorio positivo en el día.

Los mercados han estado bajo presión este año debido a que el aumento de los precios, incluido un alza en los valores del petróleo debido en parte a la guerra en Ucrania, ha puesto a la Fed en camino de tomar medidas enérgicas para endurecer su política monetaria.

Está previsto que la Fed haga su próximo anuncio de política monetaria el miércoles y los inversores estarán muy concentrados en cualquier pista sobre cuán agresivo pretende ser el banco central al aumentar las tasas.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 149.91 puntos, o un 3.85%, a 3 mil 750,95 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 526.82 puntos, o un 4.65%, a 10 mil 813.20 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones descendió 857.70 puntos, o un 2.73%, a 30 mil 535.09 unidades.

Nasdaq lleva cuatro días cayendo

El Nasdaq, que sufrió su cuarta caída consecutiva, confirmó que estaba en territorio bajista el 7 de marzo. Ha perdido alrededor de un 30% este año.

Pesos pesados del mercado como Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc fueron los mayores lastres para el S&P 500, ya que el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años alcanzó el 3.44%, su nivel más alto desde abril de 2011. Es más probable que las acciones de crecimiento vean afectados sus beneficios en un entorno de tasas al alza.

Un dato de inflación más alto de lo esperado el viernes llevó a los operadores a valorar un total de 175 puntos básicos (pb) en subidas de tasas para septiembre, mientras que las expectativas de un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de junio han aumentado a casi el 30% desde el 3.1% hace una semana, según la herramienta Fedwatch de CME.