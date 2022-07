¿Proclamar la amnistía de la deuda en todo el país? Una solución bíblica a un problema actual

WASHINGTON.-La deuda de préstamos estudiantiles es una de las formas de deuda más onerosas en los Estados Unidos en la actualidad.

Según las estadísticas citadas con frecuencia, aproximadamente 43 millones de estadounidenses tienen deudas por préstamos estudiantiles, que acumulan alrededor de 1.7 billones de dólares estadounidenses.

Los costos exorbitantes de la educación superior en los Estados Unidos, combinados con el hecho de que las credenciales educativas sirven como un boleto para un empleo decente, requieren que muchos estudiantes obtengan préstamos que los siguen mucho después de graduarse, y que son casi imposibles de liquidar en bancarrota.

Por lo tanto, siguen intensificándose los llamados a la cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles por acción legislativa o ejecutiva, y se espera que el presidente Joe Biden responda ordenando la cancelación de cierta cantidad, a pesar de los argumentos en contra de cualquier amnistía general de la deuda.

Sin embargo, esta misma política está inscrita en la Campana de la Libertad de los Estados Unidos.

La Campana de la Libertad, con su famoso crack, en Filadelfia. Wally Gobetz

“¡Proclamad libertad por toda la tierra a todos sus habitantes!” declara, citando el Libro bíblico de Levítico, 25:10. La palabra hebrea traducida como “libertad”, “derōr”, en realidad se refiere a la amnistía de la deuda.

"En el mundo de la Biblia, era costumbre cancelar todas las deudas no comerciales de vez en cuando. Como estudiosa del antiguo Cercano Oriente, he leído muchas tablillas cuneiformes que registran cómo la gente de entonces, como los estadounidenses de hoy, a menudo se endeudaba para cubrir los gastos de subsistencia. Podrían hipotecar su propiedad para mantener un techo sobre sus cabezas, solo para descubrir que el interés cada vez mayor hacía imposible pagar el capital", dice Eva von Dassow, profesora asociada de Historia Antigua de la Universidad de Minnesota.

Se enfrentaban al riesgo adicional de la servidumbre por deudas: las personas que carecían de bienes suficientes para garantizar sus deudas tendrían que comprometer a sus dependientes o incluso a sí mismos a sus acreedores. Sus acreedores se convirtieron así en sus amos, y aquellos comprometidos por deudas fueron efectivamente esclavizados, a menos y hasta que fueran redimidos. Un decreto de amnistía de la deuda haría borrón y cuenta nueva, liberando a la gente de la esclavitud y restaurando su libertad y su fortuna.

Los reyes limpian la pizarra

Los primeros casos registrados de esta práctica provienen de la antigua Sumer, una tierra en el sur de lo que ahora es Irak. Urukagina, gobernante de la ciudad de Lagash alrededor del año 2400 a. C., decretó una amnistía de la deuda poco después de llegar al poder, liberando a las personas que vivían en servidumbre por deudas para que regresaran a sus hogares e incluso limpiando las prisiones. En el idioma sumerio, esta amnistía se denominó "amargi" - "regreso a la madre" - porque devolvió a las personas a sus familias.

Urukagina no fue el primero en emitir tal decreto, y es posible que ya se haya vuelto tradicional en su época. La práctica de decretar la amnistía de la deuda está ampliamente documentada en los reinos de habla semítica de Siria y Mesopotamia a principios del segundo milenio a.C. La amnistía de la deuda se desencadenaba habitualmente por la muerte de un gobernante: su sucesor levantaba una antorcha dorada y decretaba "andurāru" o "restauración", el equivalente acadio del hebreo "deror". El propósito declarado de tales decretos era establecer o restablecer la equidad. El principal deber de un rey era mantener “la justicia y la equidad”, como afirmaba Hammurabi de Babilonia cuando promulgó sus leyes alrededor de 1750 a.C.

Detalle de un relieve del rey Hammurabi ante el dios sol Shamash, de una estela de piedra inscrita con su proclamación de leyes y dedicada alrededor de 1750 a. C., descubierta en Susa en el actual Irán. Mary Harrsch

Si bien los préstamos a interés no se consideraban injustos, las deudas que privaban a las familias de su propiedad y libertad creaban inequidad que había que remediar. Un decreto de “andurāru” restauró la equidad, la libertad y la propiedad familiar mediante la cancelación de las deudas contraídas para la subsistencia, incluidos los impuestos atrasados adeudados al estado, y dejó intactas las deudas comerciales. Cuando Hammurabi estaba en su lecho de muerte, su hijo Samsu-iluna tomó el poder y emitió un decreto condonando las deudas no comerciales, cancelando los atrasos y prohibiendo su cobro; así, declaró: “He establecido la restauración por toda la tierra”.

También podría emitirse un decreto de restauración para hacer frente a una crisis política o económica. El usurpador o conquistador, habiendo sometido a un pueblo a su dominio, podía establecer su “restauración”, tanto condonando deudas como dejando libres a los capturados durante las hostilidades. El propio Hammurabi hizo esto al conquistar el reino de Larsa, que formaba parte de la antigua Sumer.

Así, el conquistador podía hacerse pasar por un libertador que ponía en orden un reino desordenado. La idea era devolver a los habitantes de la tierra a su condición original, antes de endeudarse, perder su propiedad o perder su libertad.

No tan indulgente

La emisión de decretos de condonación de deuda era esporádica, no periódica, por lo que nunca se sabía cuándo ocurriría. Pero todos sabían que sucedería tarde o temprano. Por lo tanto, los financieros se prepararían para esta eventualidad a fin de evitar pérdidas cada vez que las deudas se condonen abruptamente y se prohíba su cobro. Utilizaron varios métodos para aislar las transacciones e inversiones de la remisión de la deuda, porque de lo contrario, ¿quién ofrecería crédito a los necesitados?

Desarrollaron ficciones legales para disfrazar préstamos hipotecarios, servidumbre por deudas y similares como contratos de otro tipo, evitando su cancelación por decreto. El decreto de Ammi-ṣaduqa, un rey de Babilonia en el siglo XVII a. C., prohíbe explícitamente tales subterfugios, pero la regulación estaba un paso por detrás de los empresarios. Instrumentos financieros inteligentes inmunizaron la deuda de la amnistía y mantuvieron el flujo de crédito, así como de ganancias.

Finalmente, se desarrolló un programa para la cancelación periódica de la deuda en la ley bíblica. El Libro de Deuteronomio requiere la remisión de las deudas entre los israelitas cada siete años, usando el término “šemiṭṭah” – “remisión” – y estipulando que todo acreedor debe remitir la deuda que se le debe. El Libro de Levítico agrega el requisito de proclamar amnistía, hebreo "deror", después de cada séptimo ciclo de siete años, restaurando a cada israelita a su propiedad y familia en el año 50, el año del jubileo. Reconociendo que una amnistía predecible de la deuda solo facilitaría la planificación de los acreedores, Deuteronomio 15:9 advierte en contra de negarse a prestar cuando se acerca el séptimo año.

Los autores bíblicos deben haber tenido alguna experiencia con los esfuerzos de los acreedores para evadir el requisito de remitir las deudas. Según el Libro de Jeremías, cuando Sedequías, el último rey de Judá, decretó “deror” frente a la invasión babilónica de 587 a. C., los acreedores acordaron liberar a sus compatriotas judíos esclavizados y luego encontraron formas de obligarlos a volver a la esclavitud.

No sólo el propósito ostensible de los decretos de condonación de la deuda fue derrotado por instrumentos crediticios creativos, sino que el verdadero propósito de tales decretos no fue solucionar los problemas que los hicieron necesarios. La gente aún necesitaría endeudarse para sobrevivir, pagar sus impuestos y mantener un techo sobre sus cabezas. Todavía correrían el riesgo de empobrecimiento, servidumbre por deudas y eventual esclavitud. La cancelación esporádica de la deuda no eliminó el endeudamiento crónico, ni pretendía hacerlo.

En cambio, la función de tales decretos era restaurar el equilibrio socioeconómico, y la base impositiva, lo suficiente como para que el ciclo de endeudamiento para sobrevivir pudiera comenzar de nuevo. En cierto sentido, la amnistía de la deuda en realidad sirvió para restaurar la sociedad a su estado ideal de inequidad, de modo que siempre necesitaría el mismo remedio.

Vale la pena considerar esta dinámica en medio de los llamados a cancelar la deuda de préstamos estudiantiles. Ciertamente, una amnistía de la deuda de los estudiantes beneficiaría a millones cuyas vidas están encadenadas por los intereses de los préstamos que obtuvieron con la esperanza de que un título les garantice un empleo remunerado. No haría nada para abordar los problemas que hacen necesario incurrir en tal deuda.

Mientras la educación superior se trate simultáneamente como un bien privado y un requisito laboral, las personas seguirán teniendo que endeudarse para obtener títulos. Luego habrá que volver a aplicar el mismo remedio.

Artículo completo en The Conversation