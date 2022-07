Lo que la Biblia realmente dice sobre el aborto puede sorprenderte

LONDRES.-En los días transcurridos desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe v. Wade, que había establecido el derecho constitucional al aborto, algunos cristianos han citado la Biblia para argumentar por qué esta decisión debe celebrarse o lamentarse. Pero aquí está el problema: este texto de 2000 años de antigüedad no dice nada sobre el aborto.

"Como profesor universitario de estudios bíblicos, estoy familiarizado con los argumentos basados en la fe que usan los cristianos para respaldar los puntos de vista sobre el aborto, ya sea a favor o en contra. Mucha gente parece asumir que la Biblia trata el tema de frente, lo cual no es el caso", dijo Melanie A. Howard

profesora Asociado de Estudios Bíblicos y Teológicos, de la Universidad Fresno Pacific.

Contexto antiguo

Los abortos eran conocidos y practicados en tiempos bíblicos, aunque los métodos diferían significativamente de los modernos. El médico griego Soranus del siglo II, por ejemplo, recomendaba el ayuno, las sangrías, los saltos vigorosos y el transporte de cargas pesadas como formas de interrumpir un embarazo.

El tratado de Soranus sobre ginecología reconoció diferentes escuelas de pensamiento sobre el tema. Algunos médicos prohibían el uso de cualquier método abortivo. Otros las permitían, pero no en los casos en que pretendían encubrir una relación adúltera o simplemente para preservar la buena apariencia de la madre.

En otras palabras, la Biblia fue escrita en un mundo en el que el aborto se practicaba y se veía con matices. Sin embargo, los equivalentes hebreo y griego de la palabra “aborto” no aparecen ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es decir, el tema simplemente no se menciona directamente.

Lo que dice la biblia

Sin embargo, la ausencia de una referencia explícita al aborto no ha impedido que sus oponentes o defensores busquen en la Biblia apoyo para sus posiciones.

Los opositores al aborto recurren a varios textos bíblicos que, en conjunto, parecen sugerir que la vida humana tiene valor antes del nacimiento. Por ejemplo, la Biblia comienza describiendo la creación de los humanos “a imagen de Dios”: una forma de explicar el valor de la vida humana, presumiblemente incluso antes de que nazcan las personas. Asimismo, la Biblia describe varias figuras importantes, incluidos los profetas Jeremías e Isaías y el apóstol cristiano Pablo, como llamados a sus tareas sagradas desde su tiempo en el útero. El Salmo 139 afirma que Dios “me entretejió en el vientre de mi madre”.

Sin embargo, los opositores al aborto no son los únicos que pueden apelar a la Biblia en busca de apoyo. Los partidarios pueden señalar otros textos bíblicos que parecerían contar como evidencia a su favor.

Éxodo 21, por ejemplo, sugiere que la vida de una mujer embarazada es más valiosa que la del feto. Este texto describe un escenario en el que los hombres que están peleando golpean a una mujer embarazada y le provocan un aborto espontáneo. Se impone una multa monetaria si la mujer no sufre ningún otro daño más allá del aborto espontáneo. Sin embargo, si la mujer sufre un daño adicional, el castigo del perpetrador es sufrir un daño recíproco, hasta de por vida.

Hay otros textos bíblicos que parecen celebrar las decisiones que las mujeres toman sobre sus cuerpos, incluso en contextos en los que dichas decisiones habrían sido socialmente rechazadas. El quinto capítulo del Evangelio de Marcos, por ejemplo, describe a una mujer con una dolencia ginecológica que la ha hecho sangrar continuamente corriendo un gran riesgo: Extiende la mano para tocar el manto de Jesús con la esperanza de que la cure, aunque el toque de una mujer que menstruaba se creía que causaba contaminación ritual. Sin embargo, Jesús elogia su elección y alaba su fe.

De manera similar, en el Evangelio de Juan, la seguidora de Jesús, María, aparentemente desperdicia recursos vertiendo un recipiente completo de ungüento costoso en sus pies y usando su propio cabello para secarlos, pero él defiende su decisión de romper el tabú social en torno a tocar a un hombre que no es pariente tan íntimamente.

Más allá de la Biblia

En respuesta a la decisión de la Corte Suprema, los cristianos de ambos lados de la división partidista han apelado a varios textos para afirmar que su tipo particular de política está respaldado por la Biblia. Sin embargo, si afirman que la Biblia condena o aprueba específicamente el aborto, están distorsionando la evidencia textual para que se ajuste a su posición.

Por supuesto, los cristianos pueden desarrollar sus propios argumentos basados en la fe sobre cuestiones políticas modernas, ya sea que la Biblia les hable directamente o no. Pero es importante reconocer que aunque la Biblia fue escrita en una época en que se practicaba el aborto, nunca aborda directamente el tema.

Melanie A. Howard, Associate Professor of Biblical & Theological Studies, Fresno Pacific University

