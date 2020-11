No preocupan sanciones en ley de outsourcing: CCE

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las sanciones previstas en la iniciativa de ley para prohibir el outsourcing o la subcontratación no le preocupa, sino la causas , dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones", contestó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Lo que realmente le preocupa, precisó, son las causas las que deben quedar “clarísimo”.

"Para que nadie sea sujeto de un abuso en el futuro, ni de una interpretación inadecuada de sus acciones", indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se reunirá con los empresarios a las 19:00 horas para revisar la iniciativa.

“Se lleva una semana que se está intercambiando información; un grupo de representantes del sector privado y servidores públicos está revisando la iniciativa y hoy tenemos las conclusiones a las siete de la tarde”. dijo.