La caída del precio del petróleo baja el precio de la gasolina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la caída en el precio del petróleo beneficia la gente porque baja el precio de las gasolinas, por lo que pidió a los concesionarios actur con responsabilidad.



“La economía popular, ante esta circunstancia del coronavirus, que ha generado inestabilidad económica, financiera, la caída del precio del petróleo, la podemos enfrentar porque, al bajar el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina”, expuso.

“Ahora, como compramos la gasolina, se está comprando a precio más bajo y se tomó la decisión, no sólo por el IEPS, que ya no puede aumentar, sino por decisión nuestra. Pemex no va a aumentar el precio de la gasolina, se comporta al precio internacional y no se establece ningún impuesto especial para mantener el precio que había anteriormente”.