General Motors considera alejar inversión de México si se aprueba reforma energética

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de General Motors en México, Francisco Garza, expresó el viernes su preocupación por el futuro del uso de energía renovable en México.

El alto mando de GM indicó que sin una base legal clara para ello, la inversión de la fabricante de automóviles en la segunda economía más grande de América Latina podría verse afectada.

Estos comentarios ocurren justo cuando existe un debate sobre una propuesta del Gobierno de México para dar prioridad a la empresa eléctrica estatal en el mercado eléctrico a expensas de los inversionistas privados, particularmente en energías renovables.

"Es importante para México forjar las condiciones que permitan la inversión en energías renovables"

Al participar en un evento financiero en Ciudad de México, Garza dijo que era importante para México forjar las condiciones que permitan la inversión en energías renovables, con lo que la propia empresa estaba comprometida.

"Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo", dijo Garza.

"Estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, Brasil, China, o Europa y México deja de ser un destino importante que nos ha costado muchos años a partir de la apertura comercial", agregó.

Garza no hizo referencia explícita a la iniciativa del Gobierno de México

Garza no hizo referencia explícita a la iniciativa legal del gobierno mexicano en materia de electricidad, aunque otros miembros del panel en el que participó sí lo hicieron.

GM, que ha sido uno de los principales inversionistas en México desde el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, a principios de este año dijo que planeaba destinar mil millones de dólares para construir vehículos eléctricos en Coahuila.

Tras los comentarios de Garza, la directora de Comunicación de GM de México, Teresa Cid, dijo que "en ningún momento se está amenazando ni amagando" con dejar de invertir lo que ya se ha anunciado en el país. "GM tiene que cumplir su visión (de ser cero emisiones) y nosotros tenemos que seguir ese camino. Entonces ahí es donde estaría el riesgo", añadió.