Durango: Así fue como un ejecutivo bancario defraudó a cuentahabientes por varios millones de pesos

DURANGO.-Un ejecutivo bancario identificado como Enrique ‘N’ está siendo acusado de haber defraudado a 30 cuentahabientes por cantidades de entre 8 y 10 millones de pesos.

El banco donde habría cometido el fraude está ubicado en el cruce de las calles South del Monte y el bulevar Miguel Alemán, en Gómez Palacios, Durango.

Enrique, es señalado por al menos 30 personas de haber utilizados sus datos personales, sin su consentimiento, para obtener créditos -principalmente de nómina- por cantidades que van desde los 100 mil a un millón de pesos.

"Me habla y me dice, sabes qué me tomé el atrevimiento de disponer de un crédito de nómina de tu cuenta", dijo Aracely Castro, una de las víctimas.

Aracely Castro, una de las víctimas.

¿Cómo era el modus operandi?

El ejecutivo enganchaba a sus víctimas -algunos eran familiares y amigos- por medio de redes sociales, llamadas telefónicas, e incluso, cuando acudían a los cajeros automáticos a retirar efectivo.

Te puede interesar: Usuarios de BBVA México reportan cobro de comisión en sus tarjetas; así puedes evitarlo

"Esta persona la tenía en redes sociales, no éramos amigos pero lo tenía agregado", comentó Verónica Fernández, otra víctima.

Verónica Fernández dice fue víctima de fraude.

Una vez identificada a su víctima ofrecía supuesto producto especial que funcionaba bajo un esquema de inversión.

"Utilizaba el crédito, lo enviabas a una cuenta concentradora, generaba un rendimiento con el que se pagaban los intereses de ese préstamo, y así tú tenías un historial crediticio... y era un ganar ganar", detalló una afectada que omitió su nombre en entrevista para Noticieros Televisa.

Además, aprovechando el acceso a datos confidenciales sobre los montos en las cuentas de sus víctimas, Enrique los contactaba para solicitarles préstamos.

"Debo de aclarar que no me estoy aprovechando en ningún momento de nada y que si te lo pido es solo como última media de emergencia. Vengo sailendo de la casa de mi hermano... le piden un pago de 70 mil pesos para hoy, yo tengo 20 ahorita en mi cuenta, me faltan 50 ¿Crees y tienes la posibilidad de prestarme?", decía en sus llamadas el presunto estafador.

¿Cuál era el prefil de sus víctimas?

Eran jóvenes entre 22 y 28 años

Mujeres en su mayoría

Con poco tiempo de acudir al banco

Y con nececidad de obtener un préstamo o tarjeta de crédito

La mayoría de los movimientos se realizaban en un horario fuera de atención de las instituciones financieras.

"Entonces toma mis datos biométricos, mi firma y me dice que ya todo, este, perfecto... y pues fue donde se dio el crédito de nómina que se me otorgó sin que yo lo supiera", denunció Verónica Fernández.

Una vez que Enrique obtenía los créditos, movía el dinero en una operación tipo carrusel por distintas cuentas de clientes.

"Pregunto por mi estado de cuenta -que es el que me entrega el director- y me dice que el dinero pasó directamente a la cuenta personal del que era director del banco y yo de ese dinero no dispuse ni un cinco", detalla Fernándo Pérez.

Cuando los afectados acudieron a la sucursal para solicitar una aclaración, el ejecutivo aprovechaba para desabilitar las notificaciones de la aplicación móvil del banco instaladas en sus teléfono celulares, incluso, les otorgó cartas falsas de no adeudo de crédito.

"Yo la activo (las notificaciones de la aplicación), entro a configuración, la activo, y ahí es cuando ya me aparecen todos los créditos que tengo actualmente, ahorita el monto oscila entre alos 500 mil pesos", afirma Kimberly Hurtado.

Las víctimas no descartan que haya más funcionarios o personal del banco involucrados en el fraude.

"En este caso fueron 5 crédito en menos de 6 meses... 6 meses que dices tú, ni siquiera con mi sueldo alcanso a cubrir uno de los créditos", dijo Kimberly.

Te puede interesar: Posible fraude a clientes de bancos en México provoca pérdidas por 16 mmdp: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que entre enero y septiembre del 2021 se registraron más de 3 millones quejas de cuentahabientes de posibles fraudes, lo que causó pérdias por más de 16 mil millones de pesos.

Los defraudados buscan que -tanto las autoridades como el banco- les puedan ofrecer una solución.

Yo soy maestra no percibo una gran cantidad, y pues esto me ha afectado demasiado", contó Aracely Castro.

Hasta ahora solo se han presentado 5 denuncias por estos hechos. Las carpetas de investigación se encuentran en etapa de recolección de pruebas para ver si se pocede o no contra Enrique por fraude o usurpación de identidad.

Sobre el paradero de Enrique, hasta hoy se desconoce. Su hermano dijo en redes sociales que tampoco sabe dónde se encuentra.

Por su parte, el banco afirmó que se encuentra haciendo una investigación interna.