CFE lanza emisión por mil 750 millones de dólares por proyectos verdes

CIUDAD DE MÉXICO.-La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una emisión de notas senior no garantizadas por mil 750 millones de dólares para financiar o refinanciar proyectos verdes, según IFR un servicio de Refinitiv.

La operación está compuesta por un tramo de mil 250 millones de dólares en notas a siete años y otro por 500 millones de dólares a 30 años.

Las tasas son 275 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro para el papel a corto plazo y 400 puntos básicos de diferencia en la deuda a 30 años.

La colocación se espera para más tarde el martes y la fecha de liquidación será el 15 de febrero.

Empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse en el Congreso una reforma al mercado eléctrico impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes la American Chamber of Commerce.

El proyecto de cambios a la Constitución pretende revertir la apertura de la industria eléctrica de 2013/14 y dar a la generadora estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), poder casi absoluto sobre la planeación del sector, además de acotar la participación de empresas privadas.

De aprobarse el proyecto de López Obrador, un nacionalista a favor de un mayor peso del Estado en el sector energético, la electricidad generada por la CFE sería la primera en ser utilizada, cambiando el actual orden, que da prioridad a la energía más barata solar y eólica.

"Las grandes empresas americanas tienen compromisos climáticos tan serios como poder llegar a operar con el 80 o el 100% de energías limpias en la siguiente década", dijo Ana López Mestre, directora general de la American Chamber of Commerce en México (Amcham).

"Esto quiere decir que, si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país", subrayó durante un foro parlamentario sobre la reforma eléctrica.

Estados Unidos, el principal socio comercial de México y su aliado junto con Canadá en el tratado comercial de América del Norte, TMEC, ha manifestado en varias ocasiones su preocupación sobre las repercusiones que los planes del gobierno de López Obrador traerían a las empresas e inversiones estadounidenses.