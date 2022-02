Mañanera de AMLO: Presidente asegura que participación mínima del sector privado en mercado eléctrico puede ser de 46%

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el máximo y el mínimo de inversión privada en el mercado eléctrico mexicano puede ser 46%.

Durante su conferencia matutina el mandatario fue cuestionado sobre si permitiría algún cambio a su iniciativa de Reforma Eléctrica para lograr el consenso de los legisladores y sobre cuál sería el mínimo de inversión privada en el mercado, luego de que sólo esté fijado el máximo, 46%, en su iniciativa.

Es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos, se debe de saber que se está garantizando al sector privado el 46% de la generación de la energía eléctrica y 54% para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dijo.

En cuanto a fijarse un mínimo de participación privada, pues la iniciativa prevé “hasta 46%” como máximo, el mandatario contestó que sería el mismo porcentaje.

“Sí, eso no es problema, 46% el mínimo, sin problema. Que esto también nos permitía a nosotros seguridad para que no falle la luz, que no haya apagones, que no falte la energía eléctrica en las empresas, es una garantía para todos”, contestó.

Agradece a embajador de EE.UU

Ayer Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dio el “espaldarazo” a la Reforma Eléctrica de López Obrador.

“El presidente López Obrador tiene razón”, dijo en la Cámara de Diputados, quien además consideró necesaria una revisión de la legislación energética de 2013.

“Agradezco mucho sus declaraciones, él sabe que es necesario revisar el marco legal constantemente, vivimos en un mundo cambiante, son nuevas la realidades. Cuando se aprobó la Reforma Energética hace ya seis, ocho años, eran otras condiciones, se apostaba a que desapareciera la función pública”, indicó.

López Obrador agregó que “a lo mejor a algunos empresarios de Estados Unidos y de aquí también no les va a gustar”, pero es “un hombre con juicio práctico, con sentido común”.