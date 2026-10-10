Cómo abrir una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar con $50 pesos para recibir intereses y seguro por fallecimiento.| Archivo GH

El trámite se realiza de forma presencial en ventanillas para personas mayores de edad y ofrece beneficios como rendimientos, domiciliación y apoyo por fallecimiento.

MÉXICO.- El Banco del Bienestar mantiene disponible el trámite presencial en sus sucursales para que personas físicas mayores de edad abran una cuenta de ahorro de vigencia indefinida con un depósito inicial de $50 pesos en efectivo.

Esta opción financiera permite a los usuarios resguardar sus recursos, generar rendimientos y acceder a servicios adicionales directamente en las ventanillas de la institución bancaria.

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¿Cuáles son los requisitos para abrir la cuenta?

Para solicitar la apertura de la cuenta de ahorro, las personas interesadas deben reunir la siguiente documentación básica antes de acudir a la sucursal:

Monto mínimo de apertura: $50 pesos en efectivo para dejar activa la cuenta.

$50 pesos en efectivo para dejar activa la cuenta. Identificación oficial vigente: Copia legible con fotografía.

Copia legible con fotografía. Comprobante de domicilio: Copia reciente.

Una persona sosteniendo una alcancía de cochinito en sus manos y pilas de monedas. Una mano con una tarjeta del banco de bienestar

Pasos para realizar el trámite en ventanilla

El proceso de apertura se realiza de manera presencial en cualquiera de las sucursales del Banco del Bienestar:

Juntar la documentación: Reunir las copias de la identificación oficial vigente y del comprobante de domicilio, además del dinero en efectivo.

Reunir las copias de la identificación oficial vigente y del comprobante de domicilio, además del dinero en efectivo. Acudir a la sucursal: Presentarse en las ventanillas de la sucursal más cercana.

Presentarse en las ventanillas de la sucursal más cercana. Solicitar el trámite: Pedir al ejecutivo de ventanilla la apertura de la cuenta e indicar el nombre de la persona que quedará designada como beneficiaria en caso de fallecimiento.

Pedir al ejecutivo de ventanilla la apertura de la cuenta e indicar el nombre de la persona que quedará designada como beneficiaria en caso de fallecimiento. Realizar el depósito inicial: Entregar los $50 pesos en efectivo para dejar el registro activo.

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Rendimientos, depósitos y beneficios disponibles

La cuenta de ahorro ofrece diversas funcionalidades operativas para el manejo cotidiano de los fondos:

Generación de intereses: Para obtener rendimientos, se debe mantener un saldo promedio mensual mínimo de $50 pesos durante al menos los primeros seis meses posteriores a la apertura.

Para obtener rendimientos, se debe mantener un saldo promedio mensual mínimo de $50 pesos durante al menos los primeros seis meses posteriores a la apertura. Abonos adicionales: Se pueden realizar depósitos subsecuentes en ventanilla a partir de $30 pesos.

Se pueden realizar depósitos subsecuentes en ventanilla a partir de $30 pesos. Retiro de efectivo: Permite retirar dinero directamente en ventanilla desde $50 pesos y hasta la totalidad del saldo disponible.

Permite retirar dinero directamente en ventanilla desde $50 pesos y hasta la totalidad del saldo disponible. Servicios y sorteos: Ofrece la opción de domiciliación para el pago de servicios disponibles y permite participar en los sorteos del banco.

Ofrece la opción de domiciliación para el pago de servicios disponibles y permite participar en los sorteos del banco. Apoyo por fallecimiento: Si el titular fallece, la persona designada como beneficiaria recibe una ayuda económica equivalente al saldo promedio registrado en los últimos 6 meses, con un límite de hasta $20,000 pesos.

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Comisiones y cobros por inactividad

Es relevante considerar los costos operativos y las condiciones de uso para evitar penalizaciones en el saldo guardado: