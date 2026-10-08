El aumento al impuesto del tabaco en México eleva las cajetillas a 110 pesos e impulsa un mercado ilegal que cuesta 27 mil millones de pesos a Hacienda

Estudios de la industria y la academia advierten sobre el impacto fiscal del mercado de cigarrillos en México. | Canva

Estudios académicos y de la industria confirman que hasta el 28 por ciento de los cigarrillos consumidos en el país provienen del contrabando y la falsificación.

MÉXICO.- El mercado ilegal de cigarrillos en México genera una pérdida en la recaudación fiscal para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estimada en hasta 27 mil millones de pesos anuales. Esta merma tributaria es consecuencia del incremento del consumo de productos falsificados y de contrabando, los cuales sustituyeron a las marcas legales tras las alzas aplicadas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El aumento tributario elevó el precio de las cajetillas formales desde un promedio de 80 pesos hasta alcanzar los 110 pesos. Debido a que la demanda de cigarrillos es inelástica, los consumidores no abandonaron el hábito, sino que recurrieron al mercado negro para evitar pagar la carga fiscal, la cual representa cerca del 70% del costo final de cada paquete legal.

El mercado ilegal de cigarrillos en México genera una pérdida en la recaudación fiscal para la SHCP y el SAT, estimada en hasta 27 mil millones de pesos anuales. | Pexels

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¿Qué tan grande es el mercado negro de tabaco en México?

Estudios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Confederación de Asociaciones de la Industria Nacional de Tabaco (Conainta) y la consultora KPMG coinciden en que entre el 23.3% y el 28% del consumo total de cigarrillos en el país corresponde a marcas ilícitas. Esto equivale a más de 9 mil 190 millones de cigarros no regulados que circulan anualmente en el mercado mexicano.

De acuerdo con análisis de seguridad de la firma Data Int elaborados por Carlos Matienzo, el comercio ilegal se sostiene mediante tres factores principales:

Contrabando internacional: Ingreso de mercancía sin registrar proveniente de países como Corea del Sur, China, Camboya y Japón.

Ingreso de mercancía sin registrar proveniente de países como Corea del Sur, China, Camboya y Japón. Falsificación de marcas: Fabricación y distribución de cajetillas apócrifas que imitan empaques comerciales.

Fabricación y distribución de cajetillas apócrifas que imitan empaques comerciales. Robo de transporte: Incursión de la delincuencia organizada en el despojo de camiones que trasladan producto legal.

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¿Qué estados enfrentan mayor presencia del crimen organizado?

Investigaciones del sector señalan que grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han asumido el control de la comercialización de marcas no registradas. Esta distribución se concentra principalmente en comercios y puestos informales de estados como Durango, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, donde se venden marcas sin registro sanitario formal.

El IPN, la Confederación de Asociaciones de la Industria Nacional de Tabaco (Conainta) y la consultora KPMG coinciden en que entre el 23.3% y el 28% del consumo total de cigarrillos en el país corresponde a marcas ilícitas. @OHarfuch

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¿Qué alternativas se plantean para la recaudación?

Con una población estimada de 15 millones de fumadores adultos en México, representantes de empresas del sector como Philip Morris International (PMI) han planteado la transición hacia alternativas tecnológicas libres de humo. Representantes de la firma sugieren que estos dispositivos ofrecen esquemas de rastreo más difíciles de falsificar, por lo que proponen un esquema fiscal adaptado a productos de menor riesgo para asegurar la recaudación tributaria.