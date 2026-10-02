Casi 2 millones de cigarros apócrifos fueron asegurados en el Estado de México durante un cateo a una bodega donde también decomisaron maquinaria e insumos y detuvieron a tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense

El operativo en Huixquilucan permitió asegurar cerca de 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a aproximadamente 2 millones de unidades. @OHarfuch

El inmueble estaba ubicado en Huixquilucan y era utilizado para fabricar y distribuir productos de tabaco. También fueron aseguradas cuatro máquinas, filtros, miles de rollos de papel y dos vehículos

Casi 2 millones de cigarros apócrifos fueron asegurados durante un operativo realizado en una bodega de Huixquilucan, Estado de México, donde las autoridades localizaron maquinaria e insumos que presuntamente eran utilizados para fabricar y empaquetar los productos. La operación también dejó tres personas detenidas, dos de ellas de nacionalidad canadiense.

La información fue difundida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional ejecutaron una orden de cateo con información del Centro Nacional de Inteligencia.

El inmueble se encontraba en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, y de acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, era utilizado para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos.

En total, fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros, equivalentes a cerca de dos millones de unidades.

Tres personas fueron detenidas durante el cateo realizado en una bodega señalada por las autoridades como punto de fabricación y distribución de cigarros apócrifos. @OHarfuch

¿Qué encontraron las autoridades dentro de la bodega?

El volumen de cigarros no fue el único hallazgo durante el cateo. En el inmueble también fueron localizados distintos equipos y materiales relacionados con el proceso de elaboración y empaquetado.

Entre lo asegurado se encuentran:

60 toneladas de cigarros apócrifos , equivalentes a cerca de 2 millones de unidades.

, equivalentes a cerca de 2 millones de unidades. Cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado.

utilizadas para la elaboración y empaquetado. 293 cajas con filtros .

. Más de 4 mil 800 rollos de papel .

. Dos vehículos.

La operación permitió intervenir un sitio que, según la información proporcionada por las autoridades, funcionaba como punto de producción y distribución de los cigarros irregulares.

Además, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades después de la diligencia.

En Huixquilucan, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico @FGRMexico y @GN_MEXICO_ con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron una orden de cateo en una bodega utilizada para la fabricación y distribución de cigarros apócrifos.… pic.twitter.com/dn4ZHILcdY — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 2, 2026

Tres personas fueron detenidas durante el cateo

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas. De acuerdo con la información difundida posteriormente, dos son de nacionalidad canadiense y una mexicana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. La detención, por sí misma, no implica que exista una responsabilidad penal determinada, pues el proceso correspondiente deberá establecerla conforme a derecho.

Hasta el momento de la información difundida sobre el operativo, las autoridades no habían informado públicamente qué función específica habría desempeñado cada una de las personas dentro de la operación investigada.

¿Por qué las autoridades consideran relevante el aseguramiento?

El comercio de cigarros apócrifos tiene implicaciones que van más allá de la venta de un producto fuera de los canales establecidos.

Por un lado, este tipo de mercancía compite con el mercado formal sin cumplir las mismas obligaciones fiscales y regulatorias. Por otro, las autoridades han señalado que los productos de procedencia ilícita pueden representar un riesgo para los consumidores debido a que no necesariamente pasan por los mismos controles que los productos comercializados legalmente.

García Harfuch señaló al informar sobre el operativo que “la fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”.

La advertencia adquiere relevancia porque el contenido y las condiciones de fabricación de un producto apócrifo pueden no estar sujetos a los controles aplicables a los cigarros que se comercializan por las vías legales.

Además de los cigarros, las autoridades localizaron cuatro máquinas, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos. @OHarfuch

El decomiso ocurre en medio de otros aseguramientos

El operativo en Huixquilucan se suma a una serie de acciones recientes contra el comercio de cigarros irregulares en México.

En septiembre, autoridades federales aseguraron en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2.4 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos que habían sido declarados documentalmente como palillos perfumados. La carga provenía de Pekín, China.

También se han registrado otros aseguramientos de millones de cigarrillos en puntos de entrada al país. Entre ellos se encuentran operaciones realizadas en el AICM y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las autoridades han detectado cargamentos con inconsistencias documentales o mercancía presuntamente ilícita.

En el caso de Huixquilucan, la diferencia es que el operativo no se concentró únicamente en detener el traslado de un cargamento, sino en intervenir un inmueble señalado como lugar de fabricación y distribución.

¿Qué sigue después del aseguramiento?

Tras el cateo, la investigación queda en manos de las autoridades ministeriales correspondientes. Los productos, maquinaria, vehículos y demás objetos asegurados deberán permanecer bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias necesarias para establecer su situación jurídica.

En cuanto a las tres personas detenidas, será el Ministerio Público y, en su caso, la autoridad judicial correspondiente quienes determinen las responsabilidades que puedan existir.

Por ahora, el dato central del operativo es el volumen de mercancía localizada: aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, cerca de 2 millones de unidades, además de la infraestructura e insumos encontrados en la bodega de Huixquilucan.