Profeco emite alerta por fallas en autos Kia y Toyota: Estos son los cuatro modelos convocados a revisión gratuita para corregir defectos de software y piezas

La Profeco emitió alertas de revisión para diversos modelos de vehículos Kia y Toyota tras detectar fallas mecánicas y de software que requieren inspección sin costo. | kia.com

Las automotrices inspeccionarán y reemplazarán componentes de software, asientos, soportes de fascia y conexiones de rejilla sin costo para los propietarios afectados en México.

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con las empresas Kia México y Toyota Motor Sales de México, emitió avisos de llamados a revisión para diversos modelos de camionetas y vehículos eléctricos vendidos en el país. Las alertas responden a la detección de problemas técnicos específicos que abarcan desde errores informáticos en el sistema de carga hasta desprendimientos involuntarios de piezas exteriores e interiores.

Entre las unidades identificadas para atención prioritaria se encuentran 279 unidades del Kia EV6, además de lotes de 250, 465 y 386 unidades distribuidos entre otros tres modelos de ambas marcas. Las inspecciones y correcciones de los componentes defectuosos serán realizadas por las armadoras sin ningún costo para los consumidores.

Te puede interesar: Profeco analiza 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas y destaca a Buen Rollo y Cloudy Deluxe por combinar excelente resistencia a la rotura y rapidez de desintegración

¿Cuáles son los modelos de Kia afectados y sus fallas?

Dentro de los avisos de revisión técnica correspondientes a la marca Kia, la autoridad y la empresa mexicana identificaron dos modelos particulares:

Kia EV6 (versiones 2024 en adelante): Con 279 unidades involucradas en el llamado 2/2025 de vigencia indeterminada. Se detectó que una luz indicadora intermitente señala un error en la carga de la batería de alto voltaje, lo que podría provocarte que el vehículo quede inmovilizado. La solución contempla la inspección y actualización del software (versión #1105) y, si el problema persiste, la sustitución de la Unidad de Control de Carga Integral (ICCU) .

Con 279 unidades involucradas en el llamado 2/2025 de vigencia indeterminada. Se detectó que una luz indicadora intermitente señala un error en la carga de la batería de alto voltaje, lo que podría provocarte que el vehículo quede inmovilizado. La solución contempla la inspección y actualización del software (versión #1105) y, si el problema persiste, la sustitución de la . Kia Telluride ON (modelos 2020 a 2024): Reportado en el llamado 7/2025. El problema técnico indica que podría desprenderse la cubierta posterior del interruptor del asiento eléctrico si recibe una fuerza externa considerable, como un golpe en la cubierta lateral o en el botón deslizante. Esto comprometería la conducción del vehículo. La medida correctiva incluye la revisión y cambio de asientos delanteros y cubiertas laterales.

Profeco llama a revisión de Kia y Toyota | Profeco

Te puede interesar: En qué estados de México está más cara la mandarina este octubre de 2026 debido a los efectos del clima en las huertas y el alza en los costos de transporte que elevan el precio del kilo hasta los 67.90 pesos

¿Qué modelos de Toyota presentan riesgos de seguridad?

Por parte de Toyota Motor Sales de México, Profeco detalló llamados de revisión para dos de sus camionetas comerciales y familiares:

Toyota Sequoia Híbrida (modelos 2023 y 2024): Correspondiente al llamado 8/2025. Presenta un defecto donde la cubierta de plástico del gancho de arrastre podría desprenderse de la fascia trasera mientras el auto está en movimiento, generando riesgo de accidente en carretera. Toyota reemplazará esta cubierta por una versión mejorada sin costo.

Correspondiente al llamado 8/2025. Presenta un defecto donde la cubierta de plástico del gancho de arrastre podría desprenderse de la fascia trasera mientras el auto está en movimiento, generando riesgo de accidente en carretera. Toyota reemplazará esta cubierta por una versión mejorada sin costo. Toyota Tacoma (modelos 2024): Incluida en el llamado 13/2025. Presenta una variación de tamaño en el sello que permite la filtración de agua o humedad en el conector de la persiana de la rejilla activa de la parrilla. Esta falla puede encender el testigo del motor o evitar que la rejilla abra y cierre bien. Los técnicos inspeccionarán el arnés y cambiarán el obturador sin cobro alguno.

¿Cómo solicitar la revisión gratuita de tu vehículo?

Los propietarios de los modelos citados pueden ponerse en contacto con las marcas a través de sus canales oficiales para programar su cita de servicio:

Para la marca Kia, los usuarios pueden acudir a los distribuidores autorizados, ingresar al sitio kia.com o a la aplicación MyKia+, escribir al correo contactcenter@kia-mexico.com o llamar al teléfono del Kia Contact Center 55 4780 0542 (opción 5).

Para los automovilistas con unidades Toyota, los medios de atención son la línea telefónica 8007 TOYOTA (869 682), el sitio web toyota.mx y el correo electrónico contacto@marcatoyota.com.mx.