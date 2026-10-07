Infonavit: Qué pasa con el crédito si lo pediste con tu pareja y se separan

Que uno de los cónyuges deje de realizar sus aportaciones no elimina su responsabilidad automáticamente. Mientras el contrato de crédito no sea modificado formalmente, la obligación frente a las instituciones que otorgaron el financiamiento permanece sujeta a las condiciones pactadas.

No es correcto asumir que un cónyuge puede simplemente dejar de pagar porque existe una separación o porque entregó los derechos de la vivienda.

MÉXICO.- El Crédito Conyugal Fovissste-Infonavit permite que una pareja combine el financiamiento que corresponde a cada institución para adquirir una vivienda.

Pero si uno de los dos deja de pagar su parte, la deuda no desaparece y es necesario regularizar la situación mediante el procedimiento correspondiente.

La información base señala que, cuando uno de los acreditados ya no quiere continuar con los pagos, ambos deben acudir ante un juez para determinar quién conservará la propiedad y asumir el crédito. Infonavit

Posteriormente, debe notificarse la resolución a la institución que corresponda y realizarse la sustitución de deudor, aunque los detalles concretos pueden depender del contrato, régimen patrimonial y reglas vigentes de Fovissste e Infonavit.

¿Qué pasa si mi pareja deja de pagar el Crédito Conyugal?

Que uno de los cónyuges deje de realizar sus aportaciones no elimina su responsabilidad automáticamente. Mientras el contrato de crédito no sea modificado formalmente, la obligación frente a las instituciones que otorgaron el financiamiento permanece sujeta a las condiciones pactadas.

Si la pareja quiere que solamente uno de los acreditados continúe con el crédito, debe tramitarse la modificación correspondiente. La información proporcionada plantea la intervención de un juez para determinar quién conservará los derechos sobre el inmueble y quién quedará a cargo de la deuda.

El régimen patrimonial del matrimonio puede influir en la forma en que se determina la propiedad del inmueble y las obligaciones entre los cónyuges.

¿Qué es la sustitución de deudor?

La sustitución de deudor es el procedimiento mediante el cual una persona deja de formar parte de la obligación crediticia y otra asume el compromiso, siempre que la institución acreedora autorice la operación y se cumplan sus requisitos.

En un Crédito Conyugal, esto significa que el cónyuge que permanezca como acreditado deberá demostrar que tiene capacidad para hacerse cargo del financiamiento.

La institución puede revisar sus ingresos y determinar el esquema de descuento aplicable.

Por ello, ceder los derechos de una vivienda no significa por sí mismo que una persona quede liberada de la deuda. Esa liberación debe formalizarse ante las partes e instituciones involucradas.

¿Qué ocurre si están casados por bienes separados?

El régimen patrimonial del matrimonio puede influir en la forma en que se determina la propiedad del inmueble y las obligaciones entre los cónyuges.

Si mediante una resolución se determina que uno de ellos conservará la propiedad y asumirá el crédito, será necesario formalizar la modificación de las obligaciones correspondientes. El acreditado que permanezca deberá hacerse cargo del financiamiento conforme a las condiciones autorizadas por la institución.

Por tratarse de un crédito en el que participan Fovissste e Infonavit, no basta con un acuerdo privado entre los cónyuges: también deben intervenir las instituciones acreedoras.

¿Se puede obligar a mi pareja a seguir pagando el crédito?

No es correcto asumir que un cónyuge puede simplemente dejar de pagar porque existe una separación o porque entregó los derechos de la vivienda.

Mientras no exista una modificación formal del crédito, la persona que aparece como acreditada continúa vinculada a las obligaciones establecidas en el contrato. Si deja de cumplirlas, pueden generarse consecuencias conforme a las condiciones del financiamiento.

Si el objetivo es que uno de los dos deje de ser responsable de la deuda, la alternativa planteada en la información base es tramitar legalmente la sustitución de deudor y obtener la autorización de las instituciones correspondientes.

¿Qué pasa si ninguno quiere seguir pagando el Crédito Conyugal?

Cuando ninguno de los acreditados puede o quiere continuar con el financiamiento, una alternativa es analizar la venta del inmueble para utilizar los recursos obtenidos en la liquidación del saldo pendiente.

Antes de vender, es necesario conocer el saldo de la deuda y las condiciones establecidas por las instituciones que participan en el crédito. La operación también debe realizarse conforme al procedimiento aplicable al inmueble y al financiamiento.

En términos prácticos, las opciones que deben analizarse son:

Uno de los cónyuges conserva la vivienda: se debe determinar la sustitución de deudor y acreditar capacidad de pago.

se debe determinar la sustitución de deudor y acreditar capacidad de pago. Ambos dejan de ser propietarios: puede analizarse la venta del inmueble y la liquidación del saldo.

puede analizarse la venta del inmueble y la liquidación del saldo. Uno deja de pagar sin modificar el contrato: la obligación crediticia no desaparece automáticamente.

la obligación crediticia no desaparece automáticamente. Existe divorcio: la resolución sobre la vivienda y la deuda debe formalizarse y comunicarse a las instituciones acreedoras.

¿Dónde se debe realizar el trámite?

El procedimiento debe revisarse directamente con Fovissste e Infonavit, además de la autoridad judicial que corresponda al caso.

Los documentos necesarios y la viabilidad de una sustitución pueden variar según el contrato, el estado del crédito, el régimen matrimonial y la situación jurídica del inmueble.

Si ya existe un divorcio o una resolución que asigna los derechos de la vivienda a uno de los cónyuges, es importante llevar esa documentación ante las instituciones para determinar qué modificaciones pueden realizarse al financiamiento.