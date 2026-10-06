¿Eres adulto mayor y quieres trabajar? Esto puedes hacer con tu tarjeta de INAPAM para ganar dinero

De acuerdo con el INAPAM, las empresas participantes son responsables de realizar la contratación y de otorgar las prestaciones establecidas por la ley. Foto: Gemini.

Esta modalidad permite que las personas adultas mayores continúen o se incorporen al mercado laboral mediante una contratación con una empresa.

El INAPAM ofrece vinculación productiva para personas adultas mayores mediante dos opciones: empleo formal y el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía. El trámite es gratuito y para solicitarlo se deben presentar la credencial INAPAM y la CURP.

La información corresponde al programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), cuya página oficial fue actualizada el 27 de mayo de 2026.

El instituto señala que el servicio busca facilitar la incorporación o permanencia de las personas adultas mayores en actividades productivas y favorecer su inclusión social y económica. Gobierno de México

¿Qué opciones de empleo ofrece el INAPAM para adultos mayores?

El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades: empleo formal y participación como persona voluntaria empacadora de mercancía. En ambos casos, el INAPAM realiza la vinculación, pero las condiciones son diferentes. Gobierno de México

1. Empleo formal

Esta modalidad permite que las personas adultas mayores continúen o se incorporen al mercado laboral mediante una contratación con una empresa.

De acuerdo con el INAPAM, las empresas participantes son responsables de realizar la contratación y de otorgar las prestaciones establecidas por la ley. El instituto impulsa la participación de empresas públicas y privadas interesadas en desarrollar prácticas incluyentes. Gobierno de México

En este caso, la relación laboral corresponde a la persona contratada y a la empresa que la emplea; el INAPAM funciona como instancia de vinculación.

El INAPAM precisa que esta actividad no genera una relación laboral con la tienda o el corporativo. Las personas participantes reciben una retribución económica voluntaria de las personas usuarias de las tiendas. Gobierno de México Canva

2. Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía

La segunda opción consiste en realizar voluntariamente el empacado de productos en tiendas de autoservicio.

El INAPAM precisa que esta actividad no genera una relación laboral con la tienda o el corporativo. Las personas participantes reciben una retribución económica voluntaria de las personas usuarias de las tiendas. Gobierno de México

Las actividades están limitadas al empacado de mercancías de las personas usuarias y deben realizarse conforme a los lineamientos establecidos para este sistema.

El INAPAM publicó en mayo de 2026 la Guía de Actividades y Lineamientos para Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, documento que establece las reglas de participación. Gobierno de México

¿Qué se necesita para solicitar la Vinculación Productiva?

El Manual de Procedimientos del Servicio de Vinculación Productiva establece que la persona adulta mayor solicitante debe presentar dos documentos:

Credencial de afiliación al INAPAM.

CURP.

El requisito aplica tanto para solicitar vinculación con un empleo formal como para incorporarse al sistema voluntario de empacado de mercancías. Secretaría de Bienestar

El servicio de Vinculación Productiva es gratuito y presencial. La información oficial del INAPAM establece un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en los módulos que brindan este servicio. Secretaría de Bienestar

Requisitos y características del servicio

Institución INAPAM Servicio Vinculación Productiva Costo Gratuito Modalidades Empleo formal y empacado voluntario Documentos Credencial INAPAM y CURP Atención Presencial Horario Lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas Edad de atención Personas adultas mayores

¿El INAPAM garantiza un empleo formal?

No. El instituto realiza la vinculación, pero la contratación corresponde a las empresas participantes.

En la modalidad de empleo formal, las empresas son las responsables de seleccionar y contratar a las personas adultas mayores, así como de proporcionar el sueldo y las prestaciones correspondientes conforme a la legislación laboral aplicable. Gobierno de México

Por ello, incorporarse al Servicio de Vinculación Productiva no significa que el INAPAM otorgue directamente un puesto de trabajo ni que todos los solicitantes obtengan una contratación.

En el caso del sistema de empacado voluntario, tampoco existe una relación laboral con la tienda o corporativo, por lo que esta modalidad debe distinguirse de un empleo formal. Gobierno de México

¿Dónde se puede solicitar la Vinculación Productiva del INAPAM?

El servicio se brinda mediante módulos de atención. El catálogo institucional de servicios identifica módulos de Vinculación Productiva en distintas entidades del país, por lo que la persona interesada debe consultar el punto de atención correspondiente a su entidad antes de acudir. Secretaría de Bienestar

El trámite debe realizarse de manera presencial y sin costo. Para evitar un traslado innecesario, conviene confirmar previamente que el módulo seleccionado proporciona el Servicio de Vinculación Productiva y verificar su ubicación y datos de contacto.

La documentación básica que debe llevarse es la credencial INAPAM y la CURP, conforme al manual vigente del servicio. Secretaría de Bienestar

Para quienes busquen incorporarse como personas voluntarias empacadoras, el INAPAM también mantiene disponible la guía específica de actividades y lineamientos publicada en 2026. Gobierno de México