¿Se te ponchó la llanta con un hoyo? esto debes hacer para que el gobierno la pague

Lo primero es procurar la seguridad de las personas y del vehículo. Si el incidente acaba de ocurrir, conviene permanecer en un sitio seguro cercano al punto y documentar el desperfecto antes de retirar el vehículo, siempre que las condiciones lo permitan. Foto: Gemini.

Para iniciar ese procedimiento, la persona conductora debe comparecer y presentar licencia de conducir vigente, seguro vehicular vigente y tarjeta de circulación.

MÉXICO.- Si un bache, coladera o desperfecto de la infraestructura vial provoca daños a un vehículo en la Ciudad de México, existe un procedimiento para solicitar que el Gobierno capitalino determine su responsabilidad patrimonial y, en su caso, cubra la reparación correspondiente. Para iniciar el reporte se puede recurrir a Locatel y es importante conservar evidencia del lugar y de los daños.

El procedimiento está relacionado con la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México por actividad administrativa irregular. La Constitución capitalina establece que la responsabilidad de la Ciudad y sus entes públicos por daños ocasionados a bienes o derechos de particulares puede ser objetiva y directa, conforme a las leyes aplicables. (Constitución de la Ciudad de México)

La propia Consejería Jurídica de la Ciudad de México reportó que, entre el 5 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2024, se realizaron 4,432 intervenciones periciales relacionadas con daños por bache y en 4,046 casos se determinó responsabilidad patrimonial.

¿Cómo reclamar una indemnización por daños de un bache en CDMX?

Lo primero es procurar la seguridad de las personas y del vehículo. Si el incidente acaba de ocurrir, conviene permanecer en un sitio seguro cercano al punto y documentar el desperfecto antes de retirar el vehículo, siempre que las condiciones lo permitan.

El procedimiento puede comenzar mediante Locatel, cuyos canales oficiales reciben reportes sobre baches y otros problemas urbanos. El Gobierno capitalino mantiene disponibles el número *0311 y el 55 5658 1111, además del portal digital de Locatel y la App CDMX.

Para un reporte relacionado con el daño, es recomendable:

Tomar fotografías del bache, coladera o desperfecto que provocó el incidente.

que provocó el incidente. Fotografiar los daños visibles del vehículo .

. Registrar imágenes del entorno que permitan identificar el sitio.

Anotar la ubicación exacta, calle, colonia y referencias.

Solicitar y conservar el folio del reporte .

. Conservar cualquier reporte, valuación o documento entregado por la aseguradora.

No desechar piezas dañadas o comprobantes relacionados con la reparación mientras el procedimiento esté en curso.

¿Qué documentos pueden solicitar para acreditar el daño?

El Reglamento de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece un procedimiento específico para los daños ocasionados por baches. Para iniciar ese procedimiento, la persona conductora debe comparecer y presentar licencia de conducir vigente, seguro vehicular vigente y tarjeta de circulación.

Como bloque práctico, conviene tener preparado:

Licencia de conducir vigente.

Tarjeta de circulación vigente.

Póliza o comprobante del seguro vehicular vigente.

Fotografías del bache o desperfecto.

Fotografías de los daños ocasionados.

Folio del reporte realizado ante Locatel.

Valuación, presupuesto o dictamen de reparación , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Documentación adicional que solicite la autoridad durante el procedimiento.

La autoridad puede requerir peritajes para determinar si existe relación entre el desperfecto de la vialidad y el daño reclamado. El reglamento contempla la intervención de personas peritas en tránsito terrestre y, cuando se detectan posibles daños mecánicos, de especialistas en esa materia.

¿Qué ocurre después de presentar el reporte?

El procedimiento no consiste únicamente en reportar el bache y recibir un pago automático. La autoridad debe determinar si existe responsabilidad de la administración pública y si el daño reclamado está relacionado con el desperfecto de la vialidad.

El Reglamento establece que, una vez rendidos los dictámenes periciales, la persona juzgadora determina si la administración pública de la Ciudad de México es responsable del daño causado al vehículo. Si determina que existe responsabilidad, se expide copia certificada de lo actuado y la persona afectada debe realizar el procedimiento de cobro ante la autoridad competente.

Por ello, no es recomendable publicar como regla vigente que el Gobierno de CDMX debe pagar en exactamente 10 días. Esa cifra aparece en información periodística y procedimientos de años anteriores, pero las disposiciones oficiales consultadas actualmente no establecen ese plazo como una garantía general para todos los casos.

¿Qué dijo la Suprema Corte sobre las indemnizaciones por daños del gobierno?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí estableció en 2025 un criterio relevante sobre los límites a las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, pero el caso correspondió a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Puebla.

El Pleno de la SCJN invalidó disposiciones que imponían límites cuantitativos a determinadas indemnizaciones porque impedían que el Estado respondiera de acuerdo con la dimensión del daño y las circunstancias particulares del caso. La Corte señaló que esos topes podían ser contrarios al derecho a una indemnización justa.

Esto no significa que la sentencia haya fijado una cantidad automática para los daños por baches en CDMX. Para un caso ocurrido en la capital, la reclamación debe analizarse conforme al régimen de responsabilidad patrimonial y las disposiciones locales aplicables.

De hecho, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México mantiene publicada la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, cuya última reforma registrada en su portal corresponde al 24 de diciembre de 2025.

¿Dónde reportar un bache en la Ciudad de México?

Los canales oficiales de Locatel permiten reportar la ubicación del bache y dar seguimiento a la solicitud:

Marcación corta: *0311.

*0311. WhatsApp de Locatel: 55 5658 1111.

55 5658 1111. Portal de Locatel: Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). App CDMX: permite enviar la ubicación y fotografías del bache.

permite enviar la ubicación y fotografías del bache. Chat de Locatel: disponible a través de su plataforma digital.

Portal oficial de Locatel y SUAC

El reporte del bache sirve para solicitar la atención de la vialidad, pero el procedimiento de reparación del desperfecto y el procedimiento para reclamar una indemnización por un daño patrimonial no deben confundirse. El primero busca que la autoridad atienda la infraestructura; el segundo requiere acreditar el daño y analizar la posible responsabilidad de la administración pública.

Si el vehículo resultó afectado, lo más importante es conservar la evidencia desde el momento del incidente, obtener el folio de atención y reunir la documentación del vehículo y del daño. La procedencia y el monto de la indemnización dependen del dictamen y de la determinación de responsabilidad correspondiente.