Qué diferencia hay entre Infonavit y FOVISSSTE en montos de préstamo, tasas de interés y requisitos para comprar cas

El tipo de empleo, el límite de financiamiento y los descuentos notariales determinan cuál de los dos institutos resulta más conveniente para adquirir vivienda.

MÉXICO.- Elegir entre un crédito hipotecario del FOVISSSTE o del Infonavit es una de las decisiones financieras más importantes para los trabajadores en México que buscan adquirir, construir o remodelar una vivienda. Aunque ambas instituciones públicas tienen como meta facilitar el acceso a un hogar, sus esquemas operan bajo reglas, topes de financiamiento y tasas de interés distintas.

La diferencia fundamental entre ambas opciones radica en el tipo de afiliación laboral del solicitante: mientras el FOVISSSTE atiende de manera exclusiva a los empleados del sector público, el Infonavit está diseñado para los trabajadores del sector privado que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Infonavit está diseñado para los trabajadores del sector privado que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)| Pexels

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¿En qué consiste cada crédito hipotecario?

El esquema Mi FOVISSSTE permite a los trabajadores al servicio del Estado aplicar su financiamiento para la compra de una casa nueva o usada, la construcción en un terreno propio, la ampliación o reparación de un inmueble, así como la transferencia de una hipoteca bancaria previa hacia el instituto.

Por su parte, el sistema del Infonavit (que incluye modalidades como Infonavit Total) otorga a los derechohabientes del sector privado la posibilidad de seleccionar el monto y el plazo máximo de su crédito con base en sus percepciones salariales y su capacidad real de pago.

Característica FOVISSSTE Infonavit Público objetivo Trabajadores del sector público Trabajadores del sector privado (IMSS) Monto máximo de préstamo Hasta $1,405,090.00 MXN en pesos

Hasta $1,854,434.40 MXN en UMA Hasta $2,935,002.35 MXN Tasas de interés 8% al 11% (Pesos)

2% al 6% (UMA) Definida según la capacidad de pago Plazo máximo Hasta 30 años Flexible según la capacidad de pago Gastos notariales Cobertura del 50% por el instituto Sujetos al esquema de crédito

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¿Cuáles son las diferencias en montos y tasas de interés?

En cuanto a la capacidad de financiamiento, el Infonavit ofrece un techo de préstamo considerablemente más elevado, alcanzando hasta $2,935,002.35 MXN (más el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda), condicionado a la capacidad salarial del solicitante.

En contraste, el FOVISSSTE fija un monto máximo de $1,405,090.00 MXN en su esquema en pesos, o de $1,854,434.40 MXN cuando el crédito se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En el rubro de las tasas de interés, el FOVISSSTE contempla esquemas fijos en pesos que van del 8% al 11%, o de entre el 2% y el 6% cuando cotiza en UMA. En el Infonavit, la tasa se asigna de forma diferenciada a partir de los ingresos del trabajador. Además, el FOVISSSTE absorbe el 50% de los gastos notariales derivados del contrato y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad (RPP), permitiendo en ambos casos realizar pagos anticipados sin penalización.

El esquema Mi FOVISSSTE permite a los trabajadores al servicio del Estado aplicar su financiamiento para la compra de una casa nueva o usada, la construcción en un terreno propio, la ampliación o reparación de un inmueble, así como la transferencia de una hipoteca bancaria previa hacia el instituto.

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Requisitos necesarios para iniciar el trámite

Para tramitar un crédito ante el FOVISSSTE, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser trabajador en activo al servicio del Estado. Acumular un mínimo de 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda. No encontrarse en proceso de dictamen para pensión por invalidez, incapacidad o retiro voluntario.

En el caso del Infonavit, los requisitos indispensables comprenden:

Presentar la solicitud formal de inscripción de crédito. Contar con un avalúo electrónico de la propiedad y un Dictamen Técnico de Calidad aprobatorio con al menos 70 puntos y antigüedad menor a seis meses. Entregar documentación personal completa (acta de nacimiento, CURP o CURP biométrica, RFC e identificación oficial vigente). Presentar el estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria del vendedor e identificación del título de propiedad del inmueble. Acreditar el curso obligatorio “Saber más para decidir mejor” desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

¿Cuál opción resulta más conveniente?

La elección ideal depende del perfil laboral y las metas financieras de cada persona. El crédito del FOVISSSTE es conveniente para quienes trabajan en el gobierno, acumulan más de 18 meses cotizando y desean aprovechar el subsidio del 50% en gastos de escrituración y la certidumbre de sus tasas de interés. Por su lado, el Infonavit es la opción adecuada para empleados de la iniciativa privada que requieren un presupuesto más alto para la adquisición de un inmueble de mayor valor o buscan flexibilidad en los plazos de amortización.