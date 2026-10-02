¿Infonavit te puede quitar tu casa si te atrasas en los pagos? Todo lo que debes saber

¿Puedes perder tu casa? Estos son 3 motivos por los que Infonavit podría quitártela

El Instituto cuenta con diferentes alternativas dependiendo de la causa del incumplimiento y las características del crédito.

MÉXICO.- Tener un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no significa que la institución pueda quitar una vivienda de manera inmediata por dejar de pagar una mensualidad. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones del crédito sí puede llevar a un proceso jurídico y, dependiendo del contrato y las circunstancias del caso, a la recuperación del inmueble.

El Infonavit tiene actualmente mecanismos para atender a las personas acreditadas que enfrentan dificultades de pago, entre ellos prórrogas, apoyos por pérdida de empleo, reestructuras y opciones para regularizar mensualidades vencidas. El propio Instituto señala que algunas alternativas dejan de estar disponibles cuando el crédito ya se encuentra en un proceso jurídico. (Infonavit)

La Ley del Infonavit, cuya versión vigente publicada por la Cámara de Diputados registra como última reforma el 21 de febrero de 2025, establece además supuestos en los que un crédito puede darse por vencido anticipadamente, entre ellos determinadas violaciones a las condiciones contractuales.

¿Infonavit puede quitarte la casa si dejas de pagar?

Sí puede existir un proceso que termine con la recuperación de una vivienda, pero no ocurre de forma automática por el simple hecho de atrasarse con una mensualidad.

La información oficial del Infonavit muestra que existen mecanismos de cobranza social y alternativas para que las personas acreditadas regularicen su situación antes de que el crédito avance a una etapa jurídica. Por ejemplo, el Instituto ofrece mediación para determinados casos y señala que este mecanismo busca facilitar un acuerdo de pago e impedir que se inicien procesos judiciales.

Por ello, no es correcto establecer una cantidad universal de meses de atraso después de la cual una persona pierde automáticamente su casa. El propio Infonavit maneja distintos apoyos según las características del crédito y el número de mensualidades pendientes.

¿Qué pasa si acumulas mensualidades sin pagar?

El atraso puede limitar progresivamente las opciones disponibles para regularizar el crédito. Por ejemplo, Nivela tu Pago puede aplicarse a créditos que tengan hasta 12 mensualidades sin pagar, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos por el Instituto.

Otra alternativa, Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado, contempla créditos con entre una y nueve mensualidades pendientes, además de otros requisitos. Entre ellos está que el crédito no se encuentre en un proceso jurídico por falta de pago.

Esto significa que el número de mensualidades vencidas puede ser relevante para determinar qué soluciones siguen disponibles, pero no equivale a un plazo automático para perder la vivienda.

¿Cuáles son las causas por las que un crédito puede entrar en un proceso jurídico?

El incumplimiento de pago es uno de los factores que puede llevar a una situación de cobranza más avanzada. También existen obligaciones específicas establecidas en la legislación y en el contrato del crédito.

La Ley del Infonavit establece que determinados créditos pueden darse por vencidos anticipadamente cuando los deudores, sin autorización del Instituto, enajenan o gravan la vivienda o el suelo destinado a su construcción, o cuando incurren en las causales de rescisión previstas en los contratos respectivos.

Por ello, no debe confundirse dejar de pagar, entrar en cobranza, estar sujeto a un proceso jurídico y perder jurídicamente el inmueble. Son etapas y situaciones distintas que dependen del crédito, el contrato y las acciones realizadas en cada caso.

¿Cuántos meses sin pagar hacen que Infonavit quite la casa?

No existe en la información oficial consultada una regla general que establezca que después de determinado número de meses de atraso el Infonavit pueda quitar automáticamente una vivienda.

De hecho, el propio Instituto mantiene soluciones para créditos con mensualidades vencidas. Algunas tienen límites específicos, mientras que otras dependen de la situación laboral y económica de la persona acreditada.

Los puntos principales son:

No existe un número universal de meses que implique automáticamente perder la vivienda.

que implique automáticamente perder la vivienda. El atraso puede llevar a diferentes etapas de cobranza.

Algunas soluciones de pago tienen límites respecto del número de mensualidades vencidas.

Un crédito que ya está en proceso jurídico puede quedar fuera de determinados programas de regularización.

puede quedar fuera de determinados programas de regularización. Las condiciones particulares del contrato también importan.

La recuperación del inmueble no debe confundirse con una cancelación automática del crédito por atraso.

¿Qué opciones ofrece Infonavit si ya no puedes pagar?

El Instituto cuenta con diferentes alternativas dependiendo de la causa del incumplimiento y las características del crédito.

Entre las opciones que actualmente informa el Infonavit se encuentran:

Prórroga por pérdida de empleo: puede aplicarse cuando la persona pierde su relación laboral, de acuerdo con las condiciones del crédito.

puede aplicarse cuando la persona pierde su relación laboral, de acuerdo con las condiciones del crédito. Fondo de Protección de Pagos: para determinados créditos y bajo los requisitos establecidos por el Instituto.

para determinados créditos y bajo los requisitos establecidos por el Instituto. Nivela tu Pago: puede otorgar durante un periodo determinado un descuento en la mensualidad, sujeto a requisitos.

puede otorgar durante un periodo determinado un descuento en la mensualidad, sujeto a requisitos. Borrón y Cuenta Nueva por Convenio Privado: alternativa para ciertos créditos con mensualidades pendientes.

alternativa para ciertos créditos con mensualidades pendientes. Mediación: permite buscar un acuerdo de pago con la intervención de un mediador.

permite buscar un acuerdo de pago con la intervención de un mediador. Otras soluciones de pago: el Instituto señala diferentes alternativas según la situación de cada persona acreditada.

En particular, el Infonavit informa que Nivela tu Pago puede otorgar durante hasta 12 meses un descuento de entre 25% y 75% en la mensualidad, dependiendo del análisis correspondiente. Entre sus requisitos se encuentra no tener más de 12 mensualidades sin pagar.

¿Qué hacer si tienes problemas para pagar el crédito Infonavit?

La recomendación operativa es revisar la situación del crédito directamente con el Instituto antes de que el atraso avance. En Mi Cuenta Infonavit, la persona puede consultar información relacionada con su crédito, saldos y movimientos, además de verificar las alternativas que correspondan a su caso.

También puede acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza correspondiente para conocer las opciones disponibles. El Instituto señala que la consulta para acceder al servicio de mediación es gratuita.

La situación cambia cuando un crédito ya está en proceso jurídico, por lo que es importante identificar en qué etapa se encuentra antes de asumir que todavía están disponibles todas las alternativas de regularización.



