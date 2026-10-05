¿Me toca aguinaldo en 2026 aunque haya trabajado menos de un año?

Para un trabajador con salario fijo, el cálculo parte de la cuota diaria que recibe. Si el sueldo se expresa mensualmente, se divide entre 30 para obtener el salario diario. La propia LFT establece esta forma de determinar el salario diario cuando el pago es mensual. Foto: Gemini.

Si el sueldo se expresa mensualmente, se divide entre 30 para obtener el salario diario. La propia LFT establece esta forma de determinar el salario diario cuando el pago es mensual.

El aguinaldo 2026 debe pagarse antes del 20 de diciembre y, para los trabajadores sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), corresponde a por lo menos 15 días de salario por un año completo de trabajo.

Si la persona laboró menos de un año, tiene derecho a la parte proporcional, incluso si ya dejó la empresa.

La regla está establecida en el artículo 87 de la LFT y es retomada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que también señala que tienen derecho a esta prestación trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales, por obra o tiempo determinado, entre otros. Profedet

¿Cuánto me toca de aguinaldo en 2026?

El mínimo legal es equivalente a 15 días de salario por cada año trabajado. Esos 15 días son un piso, por lo que un contrato individual, contrato colectivo o política laboral puede establecer una cantidad mayor.

Para un trabajador con salario fijo, el cálculo parte de la cuota diaria que recibe. Si el sueldo se expresa mensualmente, se divide entre 30 para obtener el salario diario. La propia LFT establece esta forma de determinar el salario diario cuando el pago es mensual.

Por ejemplo, con un sueldo mensual de 15,000 pesos, el salario diario sería de:

15,000 ÷ 30 = 500 pesos

Con un año completo laborado:

500 × 15 días = 7,500 pesos de aguinaldo mínimo

¿Cuánto corresponde si trabajé menos de un año?

La parte proporcional puede calcularse tomando como referencia los 15 días anuales, equivalentes a 1.25 días de salario por cada mes trabajado, siempre que se trate del mínimo legal.

Con un salario diario de 500 pesos, los ejemplos serían:

1 mes trabajado: 625 pesos.

625 pesos. 3 meses: 1,875 pesos.

1,875 pesos. 6 meses: 3,750 pesos.

3,750 pesos. 9 meses: 5,625 pesos.

5,625 pesos. 12 meses: 7,500 pesos.

La LFT señala expresamente que quienes no hayan cumplido un año de servicios tienen derecho a la parte proporcional conforme al tiempo trabajado.

¿La antigüedad aumenta los días de aguinaldo?

La LFT no establece que una persona deba recibir más de 15 días por llevar cinco, 10 o 20 años en una empresa.

El mínimo legal se genera cada año. El número de días puede ser mayor cuando así lo establezca el contrato individual, un contrato colectivo, las condiciones de trabajo o las políticas de la empresa.

Por ello, la antigüedad por sí misma no modifica el mínimo establecido por el artículo 87.

¿Qué pasa si renuncié antes del 20 de diciembre?

Si una persona renuncia, es despedida o termina su relación laboral antes de esa fecha, no pierde el derecho al aguinaldo generado durante el año.

La PROFEDET señala que quienes dejan su empleo antes del 20 de diciembre tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

En estos casos, el monto debe integrarse en las prestaciones que correspondan por la terminación de la relación laboral, conforme al caso concreto.

¿Qué salario se utiliza para calcular el aguinaldo?

El procedimiento cambia dependiendo de si el trabajador recibe un salario fijo o variable.

Salario fijo: se toma como referencia el salario por día que ordinariamente percibe la persona trabajadora.

se toma como referencia el salario por día que ordinariamente percibe la persona trabajadora. Salario variable por unidad de obra: se utiliza el promedio diario de los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días efectivamente trabajados.

se utiliza el promedio diario de los ingresos obtenidos durante los últimos 30 días efectivamente trabajados. Vendedores, agentes de comercio o de seguros y trabajadores similares sujetos a la LFT: la PROFEDET señala que el salario diario para el aguinaldo se calcula con el promedio de los ingresos percibidos durante el último año de trabajo o durante el periodo laborado si fue menor a un año.

Esto significa que no todos los trabajadores con ingresos variables deben aplicar exactamente la misma fórmula.

¿Qué periodos cuentan para el aguinaldo?

La PROFEDET considera como tiempo efectivo para esta prestación diversos periodos en los que la persona no está trabajando físicamente, pero conserva la protección laboral correspondiente.

Entre ellos se encuentran:

Vacaciones.

Descansos semanales.

Licencias de maternidad antes y después del parto.

Permiso de paternidad.

Incapacidades derivadas de riesgos de trabajo.

Las faltas injustificadas y determinadas incapacidades que no correspondan a un riesgo de trabajo pueden tener un tratamiento diferente para el cálculo proporcional.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo de 2026?

Para los trabajadores sujetos a la LFT, el artículo 87 establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre. En 2026, el 20 de diciembre será domingo. Por ello, las empresas pueden programar el depósito con anticipación para cumplir con la obligación, pero la ley no establece específicamente que el viernes 18 de diciembre sea la fecha límite.

La referencia jurídica es que el pago debe realizarse antes del día 20, por lo que el trabajador debe verificar que la prestación haya sido cubierta dentro del plazo legal.

¿Cuánto aguinaldo reciben los trabajadores del Estado?

Los trabajadores sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tienen un régimen diferente. Ley Federal de los Trabajadores

El artículo 42 Bis establece un aguinaldo de al menos 40 días de salario, pagado en dos partes:

50% antes del 15 de diciembre.

El otro 50% a más tardar el 15 de enero.

La disposición también establece que el Ejecutivo Federal fija las normas para determinar las proporciones y el procedimiento cuando la persona haya trabajado menos de un año.

Por tanto, no debe confundirse el mínimo de 15 días del sector regulado por la LFT con los 40 días establecidos para los trabajadores comprendidos en la legislación federal burocrática.

¿Cuánto del aguinaldo está exento de ISR?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que el aguinaldo tiene una parte exenta de Impuesto sobre la Renta equivalente a 30 UMA.

La UMA diaria de 2026 es de 117.31 pesos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo tanto:

117.31 × 30 = 3,519.30 pesos

Así, el monto de referencia exento para 2026 es de 3,519.30 pesos. La parte que exceda el límite puede quedar sujeta a ISR conforme a las disposiciones fiscales y al cálculo de la retención correspondiente.

Datos fiscales del aguinaldo 2026

UMA diaria 2026: 117.31 pesos.

117.31 pesos. Límite de referencia: 30 UMA.

30 UMA. Monto equivalente: 3,519.30 pesos.

3,519.30 pesos. Excedente: puede estar sujeto al ISR correspondiente.

¿Los pensionados también reciben aguinaldo?

Sí, pero depende del régimen de pensión.

El IMSS informa que las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la cuantía de su pensión, sin considerar asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El Instituto señala que esta prestación se paga en noviembre. Las pensiones bajo el régimen vigente no reciben este importe por concepto de aguinaldo.

¿Qué multa puede recibir una empresa que no paga el aguinaldo?

El incumplimiento, pago incompleto o pago tardío puede generar una sanción conforme al artículo 1002 de la LFT.

El rango general previsto es de 50 a 5,000 UMA. Con la UMA diaria de 2026, esto representa:

50 UMA: 5,865.50 pesos.

5,865.50 pesos. 5,000 UMA: 586,550 pesos.

La cuantificación concreta de la sanción no es automática: el artículo 992 establece que para determinarla deben considerarse factores como la gravedad de la infracción, los daños, la capacidad económica del infractor y la reincidencia. Además, cuando una conducta afecta a varios trabajadores, la ley contempla una sanción por cada trabajador afectado.

Por ello, los 586,550 pesos representan el máximo del rango general calculado con la UMA de 2026, no una multa que se aplique de manera automática a cualquier empresa que se retrase.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar si no me pagan el aguinaldo?

La PROFEDET señala que existe un plazo de un año para exigir el pago del aguinaldo cuando no fue cubierto, se entregó incompleto o se pagó de manera extemporánea.

Es recomendable conservar documentos que permitan acreditar la relación laboral y el salario, como recibos de nómina, contrato, estados de cuenta y comprobantes relacionados con el pago.

¿Dónde puedo pedir ayuda si no recibo mi aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece orientación, asesoría y representación legal gratuita en asuntos laborales.

Sus canales oficiales incluyen:

800 717 2942

800 911 7877

Correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx

orientacionprofedet@stps.gob.mx Atención presencial en las oficinas de la PROFEDET.

La dependencia confirma que sus servicios de asesoría son gratuitos y dispone de oficinas para atención laboral.

Si el patrón no cubre el aguinaldo, lo entrega incompleto o lo paga fuera del plazo, la persona trabajadora puede solicitar orientación para determinar la autoridad laboral competente y las acciones que correspondan.