Agustín Carstens pasó por Banxico y ahora define al Bitcoin y otras criptomonedas como “dinero inventado” mientras aprueba la digitalización de pagos

Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México, apoyó la digitalización de pagos pero definió a las criptomonedas, como bitcoin, como "dinero inventado". | Especial GH

Al analizar los intentos de implementar monedas privadas desde el siglo XVI, Carstens recordó episodios clave de la historia financiera.

MÉXICO. — El exgobernador del Banco de México y alto directivo del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, advirtió que las criptomonedas no reúnen las condiciones necesarias para ser consideradas dinero.

De acuerdo con información combinada de Expansión y Xataka, durante la conmemoración del centenario del banco central realizada en el ITAM, el economista subrayó que la elevada volatilidad de activos como Bitcoin impide que funcionen como medio de pago, unidad de cuenta o depósito de valor.

La postura vertida por diversos exgobernadores de Banxico coincide en que la emisión de dinero privado sin respaldo estatal ha derivado históricamente en episodios de desorden monetario e hiperinflación.

Lecciones históricas y el riesgo del dinero privado

Al analizar los intentos de implementar monedas privadas desde el siglo XVI, Carstens recordó episodios clave de la historia financiera de México:

Objetivo de lucro: El especialista explicó que el dinero de emisión privada se crea con el fin de generar utilidades, lo que altera la estabilidad financiera.

El especialista explicó que el dinero de emisión privada se crea con el fin de generar utilidades, lo que altera la estabilidad financiera. Antecedente nacional: Mencionó que durante la Revolución Mexicana la proliferación de billetes emitidos por distintas facciones provocó un periodo severo de hiperinflación.

Mencionó que durante la Revolución Mexicana la proliferación de billetes emitidos por distintas facciones provocó un periodo severo de hiperinflación. Cita textual: “El problema del dinero creado privadamente es que se crea con el objetivo de utilidades (...) eso ha generado desorden monetario al grado que en México terminamos en una hiperinflación en la Revolución. Esto ha sucedido desde el siglo XVI en todo el mundo” , afirmó Carstens.

Coincidencias entre exgobernadores de Banxico

Otros economistas al frente del banco central mexicano en periodos anteriores respaldaron los riesgos de estos activos:

Guillermo Ortiz: Señaló que los bancos centrales no deben emitir activos especulativos similares a Bitcoin, aunque destacó la eficiencia de plataformas como el SPEI en México o PIX en Brasil para abaratar costos e impulsar la inclusión financiera.

Señaló que los bancos centrales no deben emitir activos especulativos similares a Bitcoin, aunque destacó la eficiencia de plataformas como el en México o en Brasil para abaratar costos e impulsar la inclusión financiera. Alejandro Díaz de León: Marcó una distinción entre las criptomonedas especulativas y las monedas estables (stablecoins), indicando que estas últimas requieren una regulación estricta al estar respaldadas uno a uno por dinero oficial.

Fachada del edificio principal del Banco de México en el Centro Histórico de la Ciudad de México, institución que dio a conocer su reciente informe trimestral sobre crecimiento e inflación. | Galería digital GH

Proyectos tecnológicos y el futuro de los sistemas de pago

Frente a los retos del entorno digital, el Banco de Pagos Internacionales propone modernizar las finanzas globales sin comprometer la soberanía monetaria:

Riesgos de las stablecoins : El BIS advierte que las monedas estables no garantizan unidad monetaria ni elasticidad, por lo que sin supervisión ponen en riesgo la estabilidad del sistema.

El BIS advierte que las monedas estables no garantizan unidad monetaria ni elasticidad, por lo que sin supervisión ponen en riesgo la estabilidad del sistema. Propuesta de tokenización: Carstens planteó el desarrollo de un libro de contabilidad unificado tokenizado que integre dinero del banco central, depósitos comerciales y bonos gubernamentales.

Carstens planteó el desarrollo de un que integre dinero del banco central, depósitos comerciales y bonos gubernamentales. Proyecto Agorá: El BIS impulsa esta iniciativa junto a siete bancos centrales e instituciones privadas para transformar los pagos transfronterizos bajo un marco público y seguro.

Visión académica sobre los activos digitales

Investigaciones publicadas en la editorial científica Elsevier concluyen que, si bien existen riesgos evidentes de especulación, los activos digitales ofrecen oportunidades para realizar transferencias internacionales más rápidas y económicas.

La literatura académica coincide en que un marco regulatorio sólido permitirá aprovechar la innovación tecnológica sin sustituir la confianza que otorga el dinero público.