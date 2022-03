Xolas sufren goleada en Jalisco

Tijuana, BC.- Definitivamente no fue el día de las Xolas.

En su visita al Estadio Jalisco, fueron goleadas 6-1 por el Atlas para acumular ocho partidos sin victoria en el Clausura 2022.

Esta fue su segunda derrota en el torneo, pero también emparejó la derrota más abultada de su historia. Por el mismo marcador, perdieron ante Tigres en el Apertura 2020.

“No fue un buen día, tenemos que levantar la cara y seguir adelante, nosotros vamos a seguir compitiendo”, comentó la entrenadora Fabiola Vargas.

Abajo por dos goles en el primer tiempo

En el primer tiempo estaban abajo 2-0 y se quedaron con diez jugadoras por la expulsión de Annia Mejía por jalar del cabello y derribar a Stephany Anaya.

En la primera jugada del segundo tiempo, Renae Cuéllar marcó 2-1 y había esperanza para las ‘perrísimas’, pero la portera Alejandra Gutierrez cometió dos errores en tres minutos, para el 64 ya estaban abajo 4-1.

“No voy a juzgar a las jugadoras, son circunstancias que se presentan el partido”, comentó la estratega en respaldo a sus dirigidas.

La estocada final

Las últimas dos anotaciones se hicieron en los últimos cinco minutos del partido. Del Atlas, Karen Andrea García y Claudia Fabiola Ibarra anotaron un doblete cada una.

“Enfocarnos en esto solamente sería un error, el equipo no es este. Yo no quiero hacer un escándalo, habrá muchas críticas, pero así es esto, no somos el único equipo al que le ha pasado”, reflexionó Fabiola Vargas sobre el resultado.