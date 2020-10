Viola mánager de Tomateros medidas pese a dar positivo a Covid-19

CULIACÁN, Sinaloa.- Polémico, retador, siempre dando de qué hablar, así ha sido la carrera de Benjamín Gil, quien ahora incluso, bien podría considerarse una persona irresponsable.

Se trata del manager del equipo Tomateros de Culiacán de la Liga Mexicana del Pacifico, quien hace unos días rompió los protocolos de salud y la cuarentena que se marca a quienes han sido diagnosticados con positivo por Covid-19, al ir a comprar un café en su auto a una cafetería con autoservicio, hecho que además, se vio en la conferencia de prensa realizada por el club mediante la plataforma Zoom con los reporteros.

Entre risas y sin cubrebocas, este personaje en tono de broma les dijo a todos los presentes que estaba comprándose un café y no obstante con sus palabras mostró la siguiente imagen.

Resulta sumamente delicado lo que realizó Benjamín Gil, ya que no se le dio de alta médica e incluso, hoy se confirmó que no ha recibido el resultado de un nuevo análisis para saber si ya no es positivo, por lo que además, no estará en el dugout de la escuadra culichi durante la presentación de ésta en la nueva temporada de la LMP, en la serie de estreno ante Algodoneros de Guasave.

Hasta el momento, nadie ha dicho algo al respecto y se les olvida que el día de hoy abren las puertas lo estadios de beisbol de Sinaloa al público, dentro de un panorama complicado con un semáforo que retrocedió de amarillo a anaranjada.