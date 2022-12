Vanessa Huppenkothen llora desconsoladamente tras eliminación de México: "Sí me dolió mucho"

QATAR-. Aunque lucía complicado que la Selección Mexicana avanzara a octavos de final del Mundial Qatar 2022, el 'Tri' ilusionó a muchos aficionados y varias personas quedaron decepcionadas al ver la eliminación, como Vanessa Huppenkothen.

La famosa periodista mexicana y modelo, quien trabaja para ESPN, no soportó ver por primera vez al 'Tri' eliminado en fase de grupos de una Copa del Mundo, por lo que se grabó mientras lloraba desconsoladamente.

"Estoy bien triste. La neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y 'cómo lloras por una selección', pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar"

"Somos una afición súper ching…, la neta estando aquí, de las más fregonas que hay en el mundo; estábamos felices, bailando, cantando, gritando, neta es muy ching... ser mexicano, pero no sé, hoy sí me mató la Selección", dijo con lágrimas en los ojos Huppenkothen.

Video de Vanessa Huppenkothen divide opiniones en redes sociales

Algunos usuarios en redes sociales se burlaron de Vanessa Huppenkothen y el hecho de que haya subido a redes sociales un video llorando, mientras que otros se identificaron con ella al compartir el mismo sentimiento tras la eliminación de México.