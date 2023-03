VIDEO: Así AMLO ayudó a Randy Arozarena a nacionalizarse mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Randy Arazorena ha sido destacado por la actuación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, sobre todo porque dejó en claro que quería representar al País que lo catapultó a las Grandes Ligas superando el récord de carreras producidas en un certamen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha celebrado durante su conferencia matutina lo hecho por la novena mexicana y resaltó a Arozarena, recordando que ayudó en su proceso de nacionalización mexicana.

Arozarena ha respondido con creces, vistiendo el uniforme de México y hasta unas botas vaqueras que suele usar como una especie de cábala.

Randy Arozarena, jugador de béisbol cubano, había expresado varias veces su interés en nacionalizarse mexicano y representar al equipo nacional en el Mundial.

Por este motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo elogió describiéndolo como "un fenómeno del beisbol", por lo que ayudó en el proceso de solicitud de ciudadanía mexicana.



Le vamos a pedir a Francisco Garduño, director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea. A mí que me gusta el beisbol, tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como Arozarena. Tenemos que ver, legalmente, si es posible que se le otorgue la nacionalidad. No quiero que vayan a decir que no lo tomamos en cuenta”, comentó AMLO en 2021.