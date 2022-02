¿Tom Brady saldrá del retiro? Esto dijo el ex mariscal de la NFL

EU-. Apenas la semana pasada Tom Brady anunció de forma oficial su retiro de la NFL cuando ya se habla sobre la posibilidad de que vuelva a los emparrillados, luego de una serie de declaraciones.

En una plática con Jim Gray en el podcast "Let’s Go!", el ex quarterback siete veces ganador del Super Bowl aceptó que se siente bien con su decisión de ponerle fin a su carrera, pero no descartó al 100 por ciento salir del retiro.

"Voy a tomar las cosas como vienen. Creo que es la mejor manera de poner las cosas y no pienso en otra cosa, pero tú sabes, nunca digas nunca. Al mismo tiempo sé que estoy muy bien con mi decisión"

Tom Brady shared his thoughts on possibly coming out of retirement.



"No sé como me sentiré dentro de seis meses, pero lo más probable es que no. No estoy buscando eso, pero al mismo tiempo creo que tienes que ser realista de que nunca sabes que retos van a venir en la vida", platicó Tom Brady.

La carrera de Tom Brady en NFL: Solo dos equipos

El ex mariscal de campo nacido hace 44 años en San Mateo, California, defendió en toda su carrera solo dos uniformes: el de New England Patriots, por 20 temporadas, y el de Tampa Bay Buccaneers, por dos campañas.