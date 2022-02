Tom Brady anuncia de forma oficial su retiro de la NFL a sus 44 años

EU-. Ya es oficial. Tom Brady anunció su retiro de la NFL la mañana de este martes y le puso fin a los rumores, después de lo tanto que se habló sobre este tema durante toda la semana pasada.

Tom Brady, después de 22 temporadas como quarterback en la NFL y en las que ganó siete anillos de Super Bowl, confirmó el final de su carrera a través de sus redes sociales, después de que medios adelantaron la noticia el pasado domingo.

"He hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida. Es difícil para mi escribir, pero aquí va: Ya no voy a hacer ese compromiso competitivo"

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. He hecho muchas reflexiones la semana pasada y me hecho preguntas difíciles. Y ahora estoy agradecido de lo que hemos logrado", escribió Brady.

Agradece Tom Brady a varios personas

En su carta de despedida, Tom Brady no dejó fuera prácticamente a nadie, pues agradeció a sus ex compañeros, entrenadores, directivos, familiares y, sobre todo, a sus millones de fans que tiene en todo el mundo.

El último partido de Tom Brady en la NFL

El histórico quarterback jugó su último partido el antepasado domingo en la derrota de Tampa Bay Buccaneers ante Los Ángeles Rams, en duelo de Ronda Divisional de NFL. En ese encuentro, Tom Brady logró un pase de touchdown y 329 yardas.

La carrera de Tom Brady: Solo dos equipos

El mariscal de campo nacido hace 44 años en San Mateo, California, defendió en toda su carrera solo dos uniformes: el de New England Patriots, por 20 temporadas, y el de Tampa Bay Buccaneers, por dos campañas.