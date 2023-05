Tiene Diego Cocca un plan 'flexible'

Tijuana, BC.- Ni defensivo, ni ofensivo. Una de las máximas aspiraciones de Diego Cocca como entrenador de México es hacer un equipo que lo ‘entienda todo’ dentro de la cancha.

Cuando se hizo oficial su llegada como director técnico tras la desastrosa participación de la selección en Qatar 2022, una de las principales críticas hacía el argentino era su estilo ‘defensivo’.

Ese mismo juego directo que lo hizo ganar la Liga MX de forma consecutiva con el Atlas en Apertura 2021 y Clausura 2022, era el principal enemigo ante el ojo público.

Sin etiquetas

Cocca prefiere desprenderse de las etiquetas y edificar una estrategia indescifrable para los rivales.

“Ojalá que no me puedan encasillar, eso es parte de mi objetivo, que no puedan encasillar en algo ni bueno, ni malo, yo quiero crecer todo el tiempo”, comentó en una plática vía Zoom con GH.

Desde su etapa en Xolos (2018) expresó que el punto cumbre de sus proyectos, además de ganar, era hacerle entender a los jugadores que hay momentos del partido que tienen que asumirse de diferentes formas.

Para mí el mejor equipo es el que no lo terminas de entender, el que no sabes qué sistema juega, que te cambia constantemente, donde un central te puede jugar de contención, el contención te puede jugar de extremo y se van cambiando, y que, el rival cuando te quiere estudiar y encontrar los puntos débiles, no los encuentra”, explicó.

Talentos diferentes

Califica a los ‘jugadores de selección’ como talentos diferentes los cuales precisamente cuenta con una flexibilidad para adaptar el talento de su club a la selección.

“El jugador de selección tiene que ser así, hacerles entender a los jugadores que no es comparar entre selección y clubes, al contrario, lo que hacen en sus clubes es lo que los ha traído a la selección, así que lo tiene que hacer y de la mejor manera”, agregó.

El ‘futbol del futuro’ ya se juega actualmente y hace solamente en el lado azul celeste de Manchester, con Pep Guardiola como autor intelectual.

“El top de los técnicos mundiales para mí es Guardiola, lo que está haciendo con el Manchester City es increíble, estamos al pendiente de la final de la Champions y de cómo hace que los centrales a veces rompan y jueguen de contenciones, cómo a veces va con dos delanteros, con extremos, con tres o cuatro volantes, para mí, ese es el futbol que se viene”, reflexionó.

La frontera y el futbol

El ‘Tri’ jugará en San Diego el sábado 10 de junio contra Camerún. Será la primera vez desde el 23 de marzo de 2019 que la selección regresa a esta frontera y se encontrará con una atmósfera renovada por el futbol.

En esa fecha, Gerardo ‘Tata’ Martino hizo su presentación como estratega de México y venció 3-1 a Chile en el, ahora demolido, Qualcomm.

Cuatro años después, con el nuevo Snpadragon construido en ese terreno en Mission Valley, la fiebre del futbol despertó en San Diego con el anuncio de su franquicia de MLS para 2025, el equipo femenil Wave que rompe records de asistencia en NWSL y otros proyectos que han conectado con la comunidad, como el Loyal en la USL.

“Espero a muchos alentando. Sé que la gente de Tijuana y San Diego es muy futbolera, queremos ver a una selección que les guste, que se sientan parte, para nosotros es muy importante que la gente de México y Estados Unidos nos apoye, no solo por la energía que nos transmiten, sabemos que el Mundial se va a jugar allá y necesitamos que estén de nuestro lado”, mencionó Cocca.

De esa época en el Estadio Caliente cuando estaba en el banquillo de los Xolos, recuerda muy bien la dinámica de los aficionados de ambos lados de la frontera.

¿Y 'El chicharito"?

Javier Hernández, el máximo goleador de la selección (52) ha entablado conversaciones con Diego Cocca. Aunque no está claro cuándo podría regresar.

“Yo hablé con él y le dije que es un jugador que ha representado a México y lo ha hecho muy bien, que ha jugado en Europa, que está pasando por un buen momento, que está volviendo de una lesión”, contó Cocca.

“Él será tomado en cuenta. Ojalá que vuelva a su nivel y lo haga de la mejor manera, que seguramente la selección le abrirá las puertas en su momento”, finalizó