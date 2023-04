‘Chicharito’ Hernández rompe el silencio sobre su salida de Selección Mexicana: “Si hablo me llevo a alguien entre las patas”

LOS ÁNGELES, EU-. Javier ‘Chicharito’ Hernández no ha vuelto a defender la playera de Selección Mexicana desde septiembre del 2019, quien casi cuatro años después habló sobre su veto del ‘Tri’.

Sobre los actos extra cancha que alejaron a ‘Chicharito’ Hernández de Selección Mexicana, el máximo goleador histórico del combinado tricolor declaró que ha estado protegiendo a un compañero de un error cometido.

“Lo más importante fue que lo reconocí a tiempo. El problema es que hay algo de lo que no puedo hablar porque me llevo a alguien entre las patas y no lo voy a hacer, pero así tenía que pasar. Tomé la decisión que así fuera. Asumí un rol de villano. Estos dos años sabía que era un precio a pagar, por el error y por una decisión que yo tomé por un compañero”

“Hay algo muy de fondo que se tiene que proteger, y lo voy a proteger y por eso me costó un Mundial. Eso que estoy tratando de proteger, yo esperaría que se hiciera si yo estuviera en esa situación, aunque las otras personas sé que no lo van a hacer”, contó Hernández en entrevista para Fox Sports.

Jugadores de Selección Mexicana han hecho cosas peores, revela ‘Chicharito’ Hernández

Al mismo tiempo, ‘Chicharito’ Hernández contó que pagó a un precio muy caro el error cometido, mientras que otros jugadores de Selección Mexicana han hecho cosas peores y no reciben fuertes castigos como sucedió con él.

“Qué pena me dio que en estos dos últimos años de la Selección Mexicana a veces se hablaba hasta más de mí, sin estar, que de lo de la Selección que se tenía que hablar. Me tocó bailar con la más fea. Esto a mucha gente le cayó como anillo al dedo”, narró el delantero tapatío.