Enrique Burak llama “engaña bobos” a la Selección Mexicana y a Diego Cocca

CIUDAD DE MÉXICO-. Si hay alguien que siempre ha lanzado críticas, sin rodeos, a la Selección Mexicana, es Enrique Burak, el famoso periodista deportivo de ESPN, quien una vez más se lanzó contra el ‘Tri’.

Después de que Diego Cocca declaró que el grupo de la Selección Mexicana de la Copa Oro 2023 es “de respeto”, Enrique Burak se burló y criticó al director técnico y al combinado tricolor al decirles “engaña bobos”.

“Viene la Copa Oro y te toca en el grupo Honduras, Haití y Qatar, entonces escuchas al técnico de la Selección Mexicana decir ‘es un grupo de respeto’… ¡No manchen!, o sea, uno es el 67 del mundo y los otros dos del 80 para arriba (ranking FIFA)”

“Honduras hace muchos años que no hace absolutamente nada, Haití fue al Mundial de 1974 y no fue México y a Qatar ahí por la cuestión de la lana y porque fueron los del Mundial anterior. ¡No manchen! A quién quieren engañar, no sean engaña bobos”, dijo Enrique Burak mientras se burlaba.

Selección Mexicana registra cinco partidos consecutivos sin ganarle a Estados Unidos

Con el empate de 1-1 del pasado miércoles, la Selección Mexicana llegó a cinco partidos consecutivos sin poder ganarle a Estados Unidos, pues la última ocasión fue en septiembre del 2019.