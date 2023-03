La dura crítica de Enrique Kurak a la Selección Mexicana: “Estos mediocres reciben todo el apoyo”

CIUDAD DE MÉXICO-. La Selección Mexicana ha sido objeto de críticas a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años, y Enrique Burak no se quedó callado y lanzó un fuerte discurso contra el ‘Tri’ en un programa de TUDN.

El famoso comentarista mexicano llamó “mediocres” a los futbolistas de Selección Mexicana por recibir todo el apoyo y dar “actuaciones lamentables”, tanto en la cancha, por su forma de jugar, como fuera de ella, por las declaraciones que hicieron para la afición.

“Hay una selección que recibe todo el apoyo de los medios y de la gente; son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo (2-2 vs Jamaica) en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía jugar contra México, les imponía jugar en el Estadio Azteca.

Burak casi nunca habla de fútbol, pero cuando lo hace… suelta unas joyitas: pic.twitter.com/9rqjpuj9b4— Orgullo Escarlata (@OEscarlata_) March 30, 2023

“Ya se les perdió el miedo y respeto, y que salgan jugadores diciendo ‘pues es que vengan a apoyarnos’; o sea, cuánto tiempo se les ha apoyado, cuánta gente vende hasta lo que no tiene para ir a un Mundial para estar con ellos y que se quejen de que no hay apoyo. A mí francamente me indigna”, dijo Enrique Burak.

Compara a futbolistas de Selección Mexicana con atletas que buscan beca de CONADE

“Quisiera que estos futbolistas se vieran en los zapatos de todos aquellos que están buscando una beca de tres o cuatro mil pesos de la CONADE, que están colocados dentro de los mejores del mundo pero que no se las dan”, criticó el periodista de TUDN.