Serie Mundial de MLB no será transmitida por Televisa por primera vez en décadas; no habrá "tres amigos"

SIN "LOS 3 AMIGOS"



De acuerdo a diversos reportes, no habrá "Los 3 Amigos" (DE VALDÉS, SEGARRA y BURAK) en la Serie Mundial 2022. Al parecer, TELEVISA no renovó su acuerdo de derechos con @MLB y NO transmitirá el evento.



Eso era una tradición de la empresa desde hace 59 años.. pic.twitter.com/7NFjsYzSDc