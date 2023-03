‘Nacho’ Ambriz y ‘Paco’ Palencia, en contra de que Diego Cocca sea entrenador de Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO-. Diego Cocca se convirtió en entrenador de Selección Mexicana el pasado mes de febrero tras la salida de Gerardo ‘Tata’ Martino, pero su llegada al banquillo del ‘Tri’ no fue calificada de la mejor manera.

Ignacio ‘Nacho’ Ambriz y Francisco ‘Paco’ Palencia, dos exseleccionados mexicanos que ahora son directores técnicos, mostraron su desacuerdo con la llegada de Cocca al combinado azteca y criticaron la falta de oportunidades a técnicos nacionales.

“No me gusta, llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede. Me siento preparado para recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí dijeron hasta morenito (en la prensa), porque soy mexicano”, declaró Ignacio Ambriz para ESPN.

Por su parte, ‘Paco’ Palencia indicó que no se siente identificado con Cocca. “No estoy diciendo que sea un mal entrenador, simplemente lo que digo es que no me siento identificado con otro argentino que venga a dirigir a la Selección Mexicana”, señaló para MedioTiempo.

Diego Cocca ya tuvo su presentación como entrenador de Selección Mexicana

La semana pasada tuvo Diego Cocca su debut como nuevo entrenador de Selección Mexicana, quien logró una victoria de 2-0 sobre Surinam y un empate de 2 a 2 ante Jamaica, en Concacaf Nations League. Sus próximos dos compromisos serán contra Estados Unidos.