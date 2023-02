¡El elegido! Selección Mexicana anuncia a Diego Cocca como su nuevo entrenador

CIUDAD DE MÉXICO-. La Selección Mexicana ya tiene director técnico rumbo a la Copa Mundial 2026, luego de que el argentino Diego Cocca fue anunciado nuevo entrenador del 'Tri' de forma oficial la tarde de este viernes.

Desde mitad de la semana, distintas fuentes aseguraron que Diego Cocca sería el nuevo técnico de Selección Mexicana y Tigres UANL dio a conocer la salida del estratega sudamericano del club, por lo que solo faltaba el anuncio oficial de la FMF.

Guillermo Almada y Miguel 'Piojo' Herrera eran las otras opciones fuertes para llegar a la dirección técnica que dejó vacante Gerardo 'Tata' Martino, pero la FMF y el comité de dueños de Liga MX eligieron a Diego Cocca, quien dirigía a Tigres en el presente Clausura 2023.

"México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar", declaró Cocca.