¿Shaquille O’Neal antivacunas? Esto piensa la leyenda de la NBA

ESTADOS UNIDOS.- El exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal externó sus opiniones sobre las políticas obligatorias de vacunación contra el Covid-19, y no estuvo de acuerdo con la idea de que las personas deberían verse obligadas a recibir la inyección.

O'Neal, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto que ganó campeonatos de la NBA con Los Angeles Lakers y Miami Heat durante su carrera, alentó a sus oyentes en su podcast "The Big Podcast with Shaq" a estar seguros y cuidar a su familia.

De acuerdo a Fox News, las palabras de quien fuera uno de los jugadores más dominantes de la NBA fueron: “Pero es solo que la gente no quiere tomarlo, y no deberías verte obligado a tomar algo que no quieres”.

Opiniones divididas

O'Neal y sus coanfitriones Nischelle Turner y Anthony "Spice" Adams hablaron sobre las enfermeras de Nueva York que fueron acusadas de ganar más de $1 millón de dólares con tarjetas de vacunas falsas.

Mencionó que ambas no deberían ir a la cárcel y le dio a Turner un escenario hipotético sobre su trabajo en "Entertainment Tonight".

O'Neal y Turner debatieron si era justo que una empresa privada despidiera a alguien que no recibe la vacuna contra el Covid-19, a lo que el exjugador sugirió que un trabajador no debería tener que tomar la decisión de vacunarse si "estaba en contra de su moral".

Turner dijo que no estaba de acuerdo con O'Neal y dijo que si un trabajador no quiere cumplir con las reglas de la empresa, tiene la puerta de salida para irse.

Críticas para Kyrie Irving

"Estoy contigo en las reglas porque soy un tipo de reglas", dijo O'Neal. "Pero simpatizo con las personas que tienen que tomar ese tipo de decisión". Turner, su compañera, le respondió respondió: "No lo hago, yo no puedo simpatizar. No cuando estás poniendo en riesgo a otras personas".

O'Neal fue muy crítico con la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, por negarse a vacunarse. El legendario jugador le dijo a USA Today en octubre que "a veces hay que dejarse de lado a uno mismo".

El día que decidí que no se trataba solo de mí sino de nosotros, fue el día que comencé a ganar y realmente comencé a dominar”, dijo. “Entiendo los problemas y todo eso. Pero me vacuné porque no estoy tratando de enfermar a mi madre, ni a mi hermana, ni a mi hermano, ni a las personas que me rodean” señaló.

