Selección Mexicana: Raúl Jiménez podría bajarse del Mundial Qatar 2022 por su lesión; esto declaró

PASADENA, EU-. El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y Raúl Jiménez no logra recuperarse de sus problemas físicos, por lo que el delantero de Wolverhampton podría renunciar a ir a la Copa del Mundo.

Aunque el objetivo de Raúl Jiménez es recuperarse físicamente para ser el delantero titular del 'Tri' en la Copa del Mundo 2022, el futbolista que participa en la Liga Inglesa declaró que no tendría sentido ir si no está disponible para jugar.

"La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir. No sé, si no me encuentro disponible, no creo que tenga sentido que vaya. Eso ya es decisión del cuerpo técnico y de mi club, pero yo estoy trabajando y mentalizado de que llego", declaró Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez tiene meses batallando con una lesión en la pelvis. FOTO: @miseleccionmx

Lo que es un hecho es que el 'Lobo de Tepeji' no estará disponible para los partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana ante Perú y Colombia, este sábado 24 de septiembre y martes 27.

¿Qué pasa con Raúl Jiménez?

Desde antes de que iniciará la temporada 2022-23 de Premier League, Raúl Jiménez sufrió una lesión y se alejó de las canchas por unas semanas, al sufrir molestias físicas en un partido de pretemporada.

Después de un mes y medio, Jiménez regresó al plantel de Wolverhampton y hasta recuperó su titularidad, pero el pasado 16 de septiembre el mexicano volvió a sentirse y de nuevo se alejó de las canchas. Su equipo señaló en el comunicado que su recuperación será de algunas semanas.

El goleador mexicano ha sido víctima en los últimos meses de una lesión que lo ha afectado en la zona de la pelvis, la cual se pasó hasta la parte del abductor. De acuerdo con reportes, su problema físico ha empeorado, conforme se acerca el Mundial.