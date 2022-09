Abuelita se gasta su pensión en el Álbum Panini del Mundial Qatar 2022 para llenarlo con sus nietos

MENDOZA, Argentina-. La fiebre del Mundial Qatar 2022 ya se siente y muchas personas quieren llenar su Álbum Panini con las estampas de los futbolistas, como es el caso de una abuelita argentina de 75 años.

En Mendoza, Argentina, Ana del Rosario Mulet puso entre sus prioridades el Álbum Panini del Mundial Qatar 2022, pues se gastó su pensión en este y en los sobres de las estampas, con tal de disfrutar esta experiencia con sus nietos.

"Muchos me critican. Me dicen 'cómo vas a gastar tanto en figuritas'. Yo respondo siempre lo mismo 'vivo un momento único con mis nietos'. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas"

"Yo disfruto mucho de completar los álbumes de los Mundiales y compartir este momento con mis nietos, esta forma de comunicación cara a cara y por fuera de internet, que es donde están siempre hoy", compartió la abuela futbolera para TN.

Álbum Panini y las historias que ha creado

El Álbum Panini de la Copa Mundial 2022 ha creado varias historias virales en todas las partes del mundo, como fue el caso de una chica que le regaló uno a su novio, pero recreado con fotos de ellos mismos, en España.