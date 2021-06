Rogelio Funes Mori revela que 'Chicharito' Hernández le escribió en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO-. Rogelio Funes Mori puso las cosas en claro y dijo que no le preocupan los ataques y mucho menos las comparaciones que comenzarán entre Raúl Jiménez, Javier Hernández y él, ahora que fue convocado a la Selección Mexicana.

El argentino de nacimiento, ahora naturalizado mexicano, aseguró que lo que él pretende es "aportar al equipo mexicano, a mi Selección y en algún momento seguir el camino que me han marcado ellos, pero a mí manera, con mi juego".

Dio a conocer que más allá de tener una rivalidad marcada con Javier Hernández, por quienes algunos claman su regreso, hay cierta amistad, ya que el "Chicharito" hasta le mandó un mensaje en redes sociales de bienvenida al equipo nacional.

“Javier me escribió por redes sociales, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. Chicharito es una persona importante para México”.



Ha batallado estos últimos meses

En entrevista con TUDN, el "Mellizo" aceptó que sus últimos meses no han sido de lo mejor, ya que desde que igualó la marca de Humberto Suazo como máximo goleador de Monterrey con 122 tantos, no ha podido romper la marca, yéndose en blanco desde la jornada 13 del torneo pasado.

"Si no he marcado, ha sido porque Dios no lo ha querido, pero bueno, el futbol es así. A veces los delanteros tenemos rachas malas, me ha tocado fallar, es parte de la vida, pero la presión no la siento. El gol va a caer cuando tenga que caer", comentó el seleccionado mexicano.